Milán-Cortina: Klaebo, el "rey" de los Juegos

(di Mattia Eccheli) (ANSA) - TESERO, 22 FEB - El esquiador Johannes Hoesflot Klaebo se confirmó como la máxima figura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo al conquistar hoy su sexta medalla de oro en seis pruebas disputadas y aportó el 30 por ciento de los que cosechó Noruega y que le permiten liderar con 18 doradas y un total de 40 en la penúltima jornada de competencias.

Klaebo volvió a subirse a la cima del podio en la prueba de esquí alpino de 50 kilómetros, en la que se impuso con un tiempo de 2h06'44"8 y en la que su país sumó, además, su undécima plata con Emil Iversen (2h06'53"7) y su undécimo bronce con Martin Loewstroem Nyenget (2h07'15"5), que lo escoltaron y impulsaron a la delegación de su país en la cima del medallero general.

En la última competencia de esta disciplina de los Juegos de Invierno, Klaebo refrendó sus pergaminos en una competencia en la que las esperanzas de Italia de medalla se diluyeron tras el abandono de Federico Pellegrino, ausente por un estado gripal que le impidió participar, y en la que sus compatriotas Simone Daprá y Elia Barp cerraron en el decimoctavo y en el vigesimosegundo puesto.

El noruego, de 29 años y oriundo de Oslo, se confirmó como la estrella de esta edición logrando lo que nunca antes nadie había logrado, batiendo récord sobre récord y convirtiéndose en el atleta más laureado en un Juego Olímpico de Invierno con un total 11 oros, además de una planta y un bronce que se suman a los 15 títulos conquistado en Mundiales.

Tras meterse en la historia, Klaebo reconoció: "Tenía que elegir este año y acerté en la elección. Mentalmente estoy mejor que hace un año y ahora me divierto más cuando compito. Después del Mundial sabíamos que podíamos aspirar a una buena actuación en los Juegos, pero cuando concretas ese objetivo es una sensación indescriptible, imposible de definir con palabras".

"En estos Juegos viví muchas emociones y logré lo que nunca hubiera imaginado. Es algo de lo que me siento orgulloso", completó el "rey" de esta edición al confesar que "en algunas competencias me sentí nervioso, pero salí adelante, con el apoyo de mi familia y de mi novia, que fue vital para lograr seis medallas de oro", resumió Klaebo, al explicar también que semejante cosecha es "fruto de enormes sacrificios".

Otro de los oros de la penúltima jornada lo celebró Francia en la prueba de relevos mixtos de esquí alpino con Emily Harrop y Thibault Anselmet, que cerraron por delante de los suizos Marianne Fatton y Jon Kistler (medalla de plata) y de los españoles Ana Alonso Rodríguez y Oriol Cardona Coll.

Francia también se subió a lo más alto del podio en la prueba de biatlón femenino con salida masiva sobre 12,5 kilómetros de la mano de Oceane Michelon, que cerró por delante de su compatriota Julia Simon (plata) y de la checa Tereza Vobornikova (bronce), en la que la italiana Dorothea Wierer finalizó quinta en su despedida y su compatriota Luisa Vittozzi (que aportó el primer oro olímpico histórico para su país) cerró decimoctava.

Los festejos de la delegación "azzurra" en esta jornada llegaron con un oro (décimo), una plata (séptima) y un bronce (decimocuarto), los dos primeros aportados en la prueba de esquí acrobático de "skicross" masculina, que consagró campeón olímpico a Simone Deromedis, escoltado por su compatriota Federico Tomasoni, mientras Andrea Giovannini finalizó tercero en la competencia de patinaje de velocidad con salida masiva masculina.

En esa prueba, el oro fue para el neerlandés Jorrit Bergsma (la plata fue para el danés Viktor Hald Thorup) y le permitió igualar los diez de Italia y desplazarla del tercer puesto del medallero por una plata más (siete contra seis) para un total de 20 preseas, diez menos que el representativo "azzurro", que recordará por mucho tiempo esta, su mejor actuación histórica en un Juego de Invierno.

Otro oro de Países Bajos lo celebró Marijke Groenewoud en patinaje de velocidad femenina con salida masiva en la que la canadiense Ivanie Blondin sumó plata y la estadounidense Mia Manganello bronce, superando a la italiana Francesca Lollobrigida, ganadora del oro en los 1.500 y en los 5 mil metros, tras lo cual se despidió de los Juegos para dedicarse a su maternidad (tiene un hijo de dos años y confesó que quiere darle un hermano al final de la temporada).

Canadá cosechó su quinto oro en la cita en la competencia de curling masculino, al superar en la final por 9-6 a Gran Bretaña, mientras que el bronce se lo había asegurado Suiza el viernes al imponerse por un categórico marcador de 9-1 frente a Noruega.

Alemania sumó oro (séptimo) y plata (novena) en la competencia de bobleigh (trineo) doble femenino con Laura Nolte y Deborah Levi, que ganaron con un tiempo de 3'48"46 por delante de sus compatriotas Lisa Buckwitz y Neele Schuten (3'48"99) y de las estadounidenses Kaillie Armbruster Humphries y Jasmine Jones (3'49"21).

Finlandia, que resignó su título de campeón olímpico en hockey sobre hielo masculino, se llevó como consuelo la medalla de bronce al derrotar en la final por el tercer puesto a Eslovaquia por 6-1, a la espera de la finalísima que otorgará mañana el último oro de estos Juegos y que animarán los vecinos Estados Unidos y Canadá en la que no estará presente el presidente estadounidense, Donald Trump, según confirmó hoy la Casa Blanca.

Se prevé que unos 18 mil espectadores colmarán el Arena Santa Giulia para asistir al partido previo a la ceremonia de clausura en Verona que enfrentará a dos rivales que chocarán por octava vez en la final más repetida de esta disciplina en los Juegos de Invierno y que tendrá una dosis de morbo adicional por las recientes tensiones en la relación ente ambos países. (ANSA).