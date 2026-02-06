Milán-Cortina: La antorcha "made in Italy"; más liviana, sostenible y "hitech"

Así lo aseguró su diseñador, el arquitecto Carlo Ratti, en la página web del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde imparte clases.

"Cuando piensas en Italia, a menudo piensas en el pasado, desde la antigua Roma hasta el Renacimiento o el Barroco", afirmó Ratti. "Italia tiene un pasado verdaderamente importante. Pero la realidad es que también es la segunda potencia industrial de Europa y líder en innovación y tecnología en muchos campos. Por lo tanto, el relevo de la antorcha de 2026 busca combinar el pasado y el futuro. Se inspira en el diseño italiano del pasado, pero también en las tecnologías del futuro".

"Essenziale", el nombre oficial de la antorcha Milán-Cortina 2026, fue diseñada para funcionar independientemente del clima, el viento o la altitud.

El dispositivo se compone de un quemador de alto rendimiento alimentado por bio-GLP producido por ENI con materias primas 100% renovables.

Una característica importante de la antorcha es que puede recargarse diez veces, mientras que las anteriores solo se usaban una vez.

Esto permitió reducir diez veces el número de lámparas fabricadas.

Otra particularidad es el mecanismo interior del dispositivo, visible a través de una apertura vertical en el lateral, que permite al público ver el quemador en acción para mantener su atención en la llama en lugar del objeto en sí.

Fiel a los principios del minimalismo y la sostenibilidad, la antorcha está fabricada principalmente con aluminio reciclado.

Es la más liviana jamás fabricada para los Juegos Olímpicos, con un peso de poco menos de 1,1 kilogramos.

El cuerpo está recubierto con un revestimiento de PVD resistente al calor, que le permite cambiar de color para reflejar el entorno, como las montañas o las luces de la ciudad.

La antorcha olímpica es azul verdosa, mientras que la antorcha paralímpica es dorada.

La antorcha "Essenziale" también recibió una mención honorífica en el "Compasso d'Oro", el premio de diseño industrial más prestigioso de Italia. (ANSA).