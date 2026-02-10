Milán-Cortina: La Casa Italia de fiesta

Tras aquella dorada con récord olímpico de Francesca Lollobrigida en los 3 mil metros de velocidad obtenida el sábado, hoy fue el turno del equipo mixto de relevos en la prueba de patinaje de velocidad en pista corta, con Arianna Fontana como estandarte tras haber conquistado su duodécima medalla olímpica, cifra nunca alcanzada por un italiano en un Juego de Invierno.

Su tercer oro en seis ediciones disputadas celebró Fontana, de 35 años, quien eludió las comparaciones con Edoardo Mangiarotti, fallecido en 2012 a los 93 años y quien con 13 medallas olímpicas logradas en cinco ediciones de los Juegos de Verano (seis oros, cinco platas y dos bronces) entre Berlín 1936 y Roma 1960, sigue siendo el atleta olímpico más laureado de la historia.

"Pienso en el ahora porque mañana tendré que resetearme para lo que viene. Ahora disfruto de este momento y mañana comenzaré de cero porque todavía me quedan otras competencias por delante", destacó Fontana, oriunda de Berbenno, donde hoy las campanas sonaron en su honor.

"Vi el video y me generó una profunda emoción. Fue hermosísimo" el gesto, destacó la atleta que a las 20 horas debió abandonar la fiesta en la Casa Italia para cumplir con el último horario de ingreso a la Villa Olímpica.

El equipo que sumó el segundo oro en esta cita lo entrena la china Qi Mengyao, quien desde hace cuatro años secunda a Fontana y lo consideró como "un regalo", según comentó en diálogo con ANSA, al destacar: "trabajamos duro para lograr el mejor resultado, aunque reconozco que me sorprendió un poco cómo se dio la competencia pese a que todos soñábamos con una medalla y potencialmente con un oro".

"Jugamos de locales y eso nos deparó una mayor atención, pero había que plasmarlo en la pista y creo que la presión nos juegó por igual a todos. Los entrenadores debemos tratar de mantener la calma siempre para poder plasmar el trabajo realizado", agregó.

Consultada acerca de los próximos objetivos del equipo, Mengyao comentó: "seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora de cara a las próximas competencias".

"Finalmente llegó nuestro momento, pero este es apenas el primer día y ya estamos celebrando. Sabíamos que teníamos un gran equipo y ahora trataremos de aprovechar este envión, con el aliento del público, para seguir avanzando", coincidió el director deportivo del equipo italiano de patinaje de velocidad en pista corta, Kenan Gouadec.

Quienes se sumaron a los festejos en la Casa Italia en esta jornada fueron el nadador Gregorio Paltrinieri, ganador de un oro, dos platas y un bronce olímpicos en tres ediciones de los Juegos, y la esgrimista Rossella Fiamingo, que sumó un oro, una plata y un bronce también en las últimas tres de los Juegos de Verano.

"Es lindo volver a respirar el clima olímpico, sobre todo sin la tensión de tener que competir", reconoció Fiamingo, mientras Paltrinieri consideró que "visitar la Casa Italia siempre es fantástico, más aún ahora que está instalada en Livigno, donde suelo entrenarme".

"Contamos con un gran equipo en distintas disciplinas y ver celebrar a quienes lograron medallas es un estímulo también para nosotros", agregó, sobre todo -dijo- "en una edición que se disputa en casa, lo que representa un envión anímico adicional, como sucedió en Tokio 2021 con los atletas japoneses y en París 2024 con los franceses", comparó.

Tanto Fiamingo, como Paltrinieri confesaron que el oro que más los emocionó en esta edición fue el de Lollobrigida, al explicar que "ver ganar a una mujer y a una mamá una medalla que pocos esperaban y que la haya conquistado con récord olímpico la hace más bella aún". (ANSA).