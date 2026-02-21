Milán-Cortina: La final esperada

Será en la competencia que otorgará las últimas medallas de la cita, en el duelo más esperado de esta disciplina que tendrá como escenario el "Milano Santagiulia Ice Hockey Arena", previa a la ceremonia de clausura que se realizará en Verona, en la que confirmó hoy su asistencia la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni.

Una última jornada que podría contar, además, con la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, para alentar al equipo masculino de hockey sobre hielo que buscará su tercer oro histórico y que hoy fue alentado por el director del FBI, Kash Patel.

El bronce lo dirimirán mañana las derrotadas Eslovaquia y Finlandia, en un podio que definirá al campeón olímpico de esta disciplina en la final más repetida de la historia, que será la sexta entre Canadá, el más laureado con nueve oros, cuatro platas y tres bronces, ante un Estados Unidos que suma dos doradas, ocho plateadas y un bronce.

Sin la participación en esta edición de Rusia, que con nueve oros también, tres platas y dos bronces es el segundo combinado con más medallas olímpicas de la historia en este deporte, será un duelo entre dos potencias vecinas enfrentadas últimamente por cuestiones políticas.

Según anticipó hoy "The New York Times", la Administración Trump se encamina hacia una ruptura del tratado de libre comercio que su país mantiene con México y con Canadá (con los que compartirá la organización del Mundial de fútbol este año), dejando por fuera a su vecino del Norte pese a que su primer ministro, Mark Carney, descartó un posible acuerdo con China frente a la amenaza de Estados Unidos de elevar al 100 por ciento los aranceles a sus productos.

En ese clima político, las selecciones de hockey sobre hielo masculinas se enfrentarán por el oro de los Juegos de Invierno probablemente con Trump como invitado de lujo en un final en la que su país buscará volver a consagrarse campeón olímpico por primera vez desde 1980, cuando logró una hazaña en Lake Placid con un combinado integrado por jugadores universitarios que superaron en la final a la poderosa formación de la por entonces Unión Soviética.

Enfrente estará Canadá, que tratará de recuperar el cetro que ostentó por última vez en los Juegos celebrados en Sochi en 2014 al vencer a Suecia en la definición y que luego en Pyeongchang 2018 pasó a manos de la representación rusa (que compitió como neutral por la sanción que pesaba sobre su Comité Olímpico en aquellos tiempos y que, como tal, cayó en la final con Finlandia en la edición que albergó Pekín en 2022.

En Milán-Cortina, Canadá ganó sus tres partidos en la fase de grupos (frente a Suiza, Francia y República Checa) al igual que Estados Unidos (que derrotó a Letonia, Dinamarca y Alemania), tras lo cual superaron a República Checa y Eslovaquia, respectivamente, en cuartos de final, para luego eliminar a Finlandia (en una remontada espectacular y con un tanto de Nathan MacKinnon a 30 segundos de sonar la chicharra para dar vuelta el partido) y a Eslovaquia.

El domingo los canadienses chocarán en una final soñada que contará con la vuelta en esta edición de los jugadores que militan en la NHL, que no participaban del torneo desde Sochi 2014, y a la que Estados Unidos avanzó más holgado en un partido en el que, a falta de dos minutos para el cierre se generó una trifulca entre el estadounidense Matthew Tkachuk, a quien luego se sumó su hermano Brady, y el eslovaco Erik Cernak.

Mientras Italia está pendiente de que Trump confirme si asistirá o no a la ansiada definición, lo que traería aparejado un incremento del operativo de seguridad, Meloni ya aseguró su presencia en la ceremonia de clausura de estos juegos que se celebrará en Verona, informaron hoy fuentes del gobierno, así como lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Lorenzo Fontana.

Descontada la participación de la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), la zimbabuense Kirsty Coventry, quien antes del cierre de estos Juegos ya ofreció su veredicto sobre la organización: "Italia estuvo realmente maravillosa y resultó una inspiración para todos nosotros", afirmó hoy, al elogiar el "extraordinario trabajo" sobre todo de los voluntarios "que me regalaron una sonrisa de bienvenida donde fuera que fui".

"Estos Juegos resultaron definitivamente un gran éxito y demostraron una nueva manera de hacer las cosas, de modo sustentable, algo que muchos afirmaban que no se podía hacer, pero que superó todas las expectativas", agregó la titular del COI, que envió a 300 observadores a Milán-Cortina para tomar nota de lo realizado pensando en la próxima edición que se celebrará en Francia en 2030.

En lo que refiere a la ceremonia de clausura se informó que el domingo se desplegará un imponente operativo de seguridad en torno a la misma, similar al que se utilizó en la cumbre del G7 o en la visita en 2024 del recordado Papa Francisco, con más de un millar de efectivos de todas las fuerzas, incluidos francotiradores, expertos en antipiratería, drones de reconocimiento aéreo y agentes forenses equipados con cámaras corporales.

Italia cerrará así su histórica participación en los Juegos de Invierno más exitosos de la historia con una fiesta en el Arena de Verona que tendrá a la biatleta Lisa Vittozzi, ganadora de un oro y una plata en esta edición, y al patinador Davide Ghiotto, campeón olímpico en la prueba de persecución por equipos masculina, como abanderados de la delegación nacional. (ANSA).