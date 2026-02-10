Milán-Cortina: La guerra irrumpe en escena

Homenaje vedado por el COI que generó tensión diplomática y se tradujo en la reacción del gobierno de Kiev, que expresó su solidaridad con el deportista promotor de la iniciativa, que compite en las pruebas de skeleton, con un mensaje del presidente Volodymir Zelensky, según el cual el gesto de Heraskevych "recuerda el precio que pagamos por nuestra lucha".

"Esta decisión del COI me parte el corazón porque traiciona a los atletas que formamos parte del movimiento olímpico, no permitiéndonos honrar a quienes no podrán volver a competir en un lugar en el que deberían haber estado", explicó Heraskevych.

Zelensky lo elogió al recordar que "su casco pretendía rendir homenaje a nuestros atletas asesinados por Rusia, como el patinador Dmytro Sharpar, muerto en combate cerca de Bakhmut, y el biatleta Yevhen Malyshev, de 19 años, asesinado por los ocupantes cerca de Kharkiv al igual que otros deportistas cuyas vidas se vieron truncadas por la guerra que lleva adelante Rusia", afirmó.

"Esta verdad no debería resultar embarazosa, inapropiada o ser etiquetada como una manifestación política en el marco de un evento deportivo porque le recuerda a todos el papel global del deporte y la misión histórica del movimiento olímpico, que no es otra que dar todo por la paz. Ucrania se mantiene fiel a ese principio, mientras Rusia demuestra lo contrario", agregó.

"Los Juegos tienen como objetivo celebrar la excelencia en el deporte, la disciplina, el sacrificio y la grandeza forjada tras años de arduo trabajo. Más de 650 atletas ucranianos jamás pisarán el escenario olímpico. Fueron asesinados por los rusos.

Sus vidas fueron truncadas para siempre. Frente a esta realidad, la decisión de prohibir el casco de nuestro atleta es profundamente errónea", consideró la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko.

"Recordar a los muertos no es política. Es dignidad. Agradezco a Vladyslav y expreso mi gratitud a nuestros atletas, que representan a la Ucrania moderna y al pueblo ucraniano, llamando la atención mundial sobre los desafíos que enfrentamos mientras que enarbolan nuestra bandera con orgullo y dignidad. El COI debe honrar a quienes ya no pueden competir, no silenciar su memoria", concluyó.

Heraskevych, que competirá en la prueba de skeleton el viernes, confirmó que apelará la decisión que apunta a reafirmar que el deporte y la política no deben mezclarse con gestos que buscan aprovechar la atención que concentran los Juegos Olímpicos, como sucedió en la edición de Verano que albergó México en 1968, cuando Tommy Smith y John Carlos elevaron sus puños enfundados en guantes negros para denunciar la discriminación hacia la población afroamericana en Estados Unidos.

Tras las acusaciones lanzadas por Kiev, el vocero del COI, Mark Adams, anunció que le permitirá al atleta lucir un brazalete negro en señal de luto en homenaje a las víctimas ucranianas de la guerra, que fue motivo de manifestaciones similares durante los Juegos de Invierno de Pekín 2022, cuando el propio Heraskevych desplegó una bandera que decía "No a la guerra en Ucrania".

"Es fundamental que todos los atletas tengan los mismos derechos y que los Juegos no se mezclen con la política, con la religión o con cuestiones ajenas al deporte", explicó Adams, que en el caso particular de Heraskevych destacó: "Hemos tratado de satisfacer sus deseos con compasión y comprensión y pudo expresarse en las redes sociales y en los entrenamientos".

"No le prohibiremos que lo haga durante las conferencias de prensa. Afrontamos desde un principio la situación del deporte ucraniano, de sus atletas tras la invasión rusa y el COI comprende y apoya el deseo de recordar a amigos y colegas que perdieron la vida durante la guerra, pero son entre 20 y 30 los conflictos armados en todo el planeta", recordó.

La de Ucrania fue una de las delegaciones más ovacionadas en el desfile en la ceremonia inaugural que se desarrolló en Milán, el viernes, escenario de las primeras polémicas de estos Juegos cuando el vicepresidente estadounidense, JD Vance, fue abucheado por el público.

No fue la única situación de tensión. Hubo manifestaciones de protesta en Italia, que fueron reprimidas, contra la presencia en estos Juegos del efectivos del ICE, el cuestionado Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) estadounidense que provocó las muertes en Minneapolis de la poetiza Renée Nicole Good, de 37 años, asesinada el 7 de enero, y del enfermero Alex Jeffrey Pretti, de la misma edad, semanas más tarde.

Situación que multiplicó las protestas contra la política inmigratoria del gobierno de Donald Trump y llevó al esquiador estadounidense Hunter Hess, quien compite en estos Juegos, a asegurar que "representar a mi país en este contexto me genera sentimientos encontrados".

Declaración que recibió la inmediata respuesta de mandatario, quien lo calificó como "un auténtico perdedor que no debería siquiera haberse presentado con el equipo" y afirmó "es muy difícil apoyar a alguien así".

A diferencia de Hess, Chloe Kim dijo sentirse "orgullosa de representar a Estados Unidos, que le permitió a mis padres mejorar su calidad de vida". Hija de inmigrantes, Kim destacó que "todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones sobre lo que está sucediendo y creo que debemos ser guiados por el amor y por la compasión".

Sobre Ucrania, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, destacó en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo: "Vengo de los Juegos Olímpicos de Invierno, donde nuestros amigos italianos enfatizaron, en esa hermosa ceremonia inaugural, que la paz es más que la ausencia de guerra".

"Están demostrando, junto con todos los atletas, lo que podemos lograr cuando nos unimos a pesar de nuestras diferencias para competir con fiereza, pero de forma justa. ­Brava Italia!, declaró al destacar que "desearía que estuviéramos reunidos aquí para celebrar ese espíritu de solidaridad internacional, pero la realidad es que el mundo afuera de esos estadios se ve muy diferente". (ANSA).