Milán-Cortina: la otra cara de la medalla

El joven de 21 años, capaz de despegarse del suelo 80 centímetros que lo convirtieron en el rey de los saltos cuádruples decepcionó en el Forum de Asago en el “Milán Ice Skating Arena”, colmado para verlo en acción y testigo preferencial de sus fallas y caídas inesperadas.

La que debía ser su noche soñada terminó siendo una pesadilla que se cerró con lágrimas para Malinin y sonrisas para el flamante campeón olímpico kazajo Mikhail Shaidorov, que se colgó la dorada al totalizar 291,58 puntos.

La plata y el bronce fueron para los japoneses Yuma Kagiyama (280,06) y Shun Sato (274,90), quienes completaron el podio en el que faltó Malinin, que totalizó apenas 264,49 puntos y cerró en el octavo lugar en una competencia en la que muchos lo daban por vencedor antes de saltar al ruedo.

Incrédula lucía su compatriota y múltiple campeona olímpica de gimnasia artística Simone Biles, tanto casi como el kazajo Shaidorov con su flamante medalla dorada que logró con saltos limpios y potentes para aprovechar el “black out” del gran candidato, que se lleva como consuelo el oro logrado en la prueba por equipos.

“Me entrené durante años para este momento y estoy furioso. Todo sucedió muy rápido y no tuve tiempo para elaborarlo todavía. La presión de los Juegos a veces te traiciona”, reconoció el gran derrotado de la velada, al recordar que “la gente habla de la maldición olímpica para los favoritos y hoy me sucedió a mí”.

“La presión resulta realmente increíble. No es fácil manejarla, pero al menos logré completar la prueba. Era como si no tuviera consciencia del lugar en el que estaba y de golpe se me escapó todo de las manos”, agregó todavía shockeado por su actuación.

Otro de los oros de la jornada lo festejó el británico Matt Weston en la prueba de skeleton masculina de la que quedó marginado el ucraniano Vladyslav Heraskevych tras ser rechazado el recurso que presentó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI).

Weston se consagró campeón olímpico con un tiempo récord de 3'43"33, con el que cerró por delante de los alemanes Axel Jungk, plata con 3'44"21, y Christopher Grotheer, bronce con 3'44"40.

Una competencia en la que el italiano Amedeo Bagnis finalizó quinto con 3'44"74, por detrás del chino Wenhao Chen (3'44"59), quien también se quedó con las ganas de subirse al podio, mientras que el también “azzurro” Mattia Gasperi terminó en el decimotercer puesto.

Quentin Fillon Maillet aportó el cuarto oro de Francia, segunda para él en estos Juegos, al conquistar la competencia de sprint del biatlón de 10 kilómetros con un tiempo de 22'53"1, por delante de los noruegos Vetle Sjaastad Christiansen y Sturla Holm Laegreid, que se repartieron la plata y el bronce.

Noruega sumó su octavo oro en la cita en la prueba de 10 kilómetros de esquí de fondo masculina con técnica libre con Johannes Hoesflot Klaebo, que se impuso en 20'26"2 por delante del francés Mathis Desloges (plata con 20'41"1) y de su compatriota Einar Hedegart (bronce con 20'50"2).

Tercer oro en estos Juegos para Klaebo, que repitió el éxito en la prueba de sprint clásico y en esquiatlón 10 kilómetros más 10 kilómetros y se confirmó como una de las grandes figuras en esta edición al cosechar la misma cantidad de doradas que el noruego Franjo Von Allmen, campeón olímpico de esquí alpino en descenso, SuperG y en la prueba combinada por equipos masculina. (ANSA).