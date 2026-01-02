Milán-Cortina: Laura Pausini en ceremonia de apertura

Lo confirmó hoy la Fundación Milán-Cortina 2026, según la cual la única italiana reconocida con un Grammy Award, cinco Grammys Latinos, un Golden Globe y una nominación al premio Oscar, "encarna de modo auténtico el concepto de Armonia2, que será el elemento central de la ceremonia inaugural" de los Juegos.

"La presencia de Pausini será, además, una expresión cabal de la italianidad y de nuestras tradiciones", agregó la Fundación Milán-Cortina 2026, al afirmar que la cantante "protagonizará un momento icónico y emotivo para el público" presente y para quienes observarán la ceremonia por televisión.

A los Juegos de Invierno de este año se refirió también la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), la zimbabuense Kirsty Coventry: "Recuerdan la increíble atmósfera de París 2024? Bueno, en Italia, dentro de un mes, espero vivir una experiencia similar".

"Ustedes, los italianos, ponen una pasión única en el deporte y vuestras montañas serán un paisaje inigualable para estos Juegos. Será una edición olímpica de la cual aprenderemos mucho", comentó la primera presidenta mujer y africana de la entidad, en diálogo con "Corriere della Sera".

"Ingresamos en una fase distinta. La nueva normalidad es que los Juegos se extiendan por todo el país y los datos que recopilemos en Italia, consultando con todas las partes interesadas, nos guiarán en el futuro. Si es necesario hacer alguna corrección, por supuesto, la haremos", explicó.

"La pista de Monti será uno de los legados de estos Juegos Olímpicos. Las pruebas demuestran que se ha hecho un buen trabajo", continuó antes de elogiar la decisión de Italia de presentar cuatro abanderados para la delegación "azzurra" en esta edición.

"Me parece una gran idea porque pienso que cuantos más atletas participen, mejor. He sido abanderada por Zimbabue dos veces y es una experiencia que recuerdo con mucho orgullo", confesó la ex nadadora que conquistó oros olímpicos en los Juegos de Atenas 2004 y de Pekín 2008, además de cuatro medallas de plata y una de bronce en esas ediciones.

Coventry se refirió también al llamado a una tregua olímpica lanzado el 19 de noviembre mediante una resolución por la ONU y cuando le preguntaron si pensaba que sería respetada por el presidente de Rusia y el primer ministro de Israel, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, respondió: "El canal con los Comités olímpicos de ambos países está siempre abierto". (ANSA).