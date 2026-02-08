Milán-Cortina: Lindsey Vonn trasladada a un hospital en helicóptero

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 08 FEB - La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn fue trasladada a un hospital luego de protagonizar una espectacular caída en la pista Olympia durante la prueba de descenso libre de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026. Vonn, que había confirmado su presencia en la cita pese a la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda que sufrió mientras competía en la prueba de descenso libre en Crans Montana, fue trasladada al hospital Codivilla de Cortina D'Ampezzo. El helicóptero Falco 2 de Rescate Alpino acudió al lugar para rescatar a Vonn, que a los 41 años era la favorita a quedarse con la victoria tras volver a la actividad en 2024 luego de su retiro en 2019. Según el protocolo, el técnico de rescate en helicóptero fue bajado con un cabrestante de 90 metros a la ladera de Caprioli, bajo el Refugio Pomedes, donde la atleta ya había sido trasladada en camilla por personal médico de emergencia. Vonn fue izada a bordo y trasladada a la Estación Médica Avanzada. Desde allí, tras ser revisada, fue trasladada a una ambulancia con destino al Hospital Cortina. El público pudo escuchar los gritos y alaridos de dolor de la estadounidense, que planeaba despedirse de los Juegos Olímpicos justamente en Milán-Cortina 2026 y se estrelló a los pocos segundos de iniciar la competencia, antes de la primera marca intermedia. La prueba fue interrumpida momentáneamente luego de la caída de Vonn, quien recibió una ovación del público mientras permaneció tendida luego de sufrir una torción en ambas piernas. "Esto era lo último que queríamos ver. Esperemos que esté bien", comentó Karin Kildow, hermana de Lindsay Vonn, en una entrevista con la cadena NBC sobre la grave caída de la atleta estadounidense. "Todo pasó muy rápido. Y cuando eso pasa, inmediatamente deseas que esté bien. Fue aterrador porque cuando ves que sacan las camillas, no es buena señal. Siempre se atreve tanto. Lo dio todo, así que es muy duro, pero de verdad esperamos que esté bien", agregó Kildow, quien acompañó a su hermana al hospital de Cortina D'Ampezzo. "Una leyenda de los Juegos Olímpicos de Invierno, para siempre. El legado de Lindsey Vonn siempre será parte del Equipo de Estados Unidos", se lee en un comunicado emitido en la cuenta de la red social X del equipo norteamericano junto a una foto de la campeona envuelta en la bandera de su país. "No tengo más información, salvo que su entrenador dijo que me estaba animando desde el helicóptero. Así que espero que todo le vaya bien. Espero que no sea demasiado grave, y lo siento mucho por ella. Este deporte a veces es realmente brutal", expresó a su vez la también estadounidense Breezy Johnson, sobre Vonn tras ganar la prueba de descenso libre. La estadounidense se había lesionado la rodilla izquierda en un mal aterrizaje al finalizar un salto en Crans Montana el pasado 30 de enero, tras el cual terminó impactando contra las redes de protección, sin que se le hubiesen soltado los esquíes, y fue inmediatamente socorrida luego del incidente, previo al cual otras dos colegas habían corrido la misma suerte. Vonn llegó a Milán-Cortina 2026 como candidata a lograr medallas, como el oro que celebró en la prueba de descenso en Vancouver 2010, donde también sumó bronce en SuperG, como lo hizo en descenso ocho años después en Pyeongchang. La estadounidense, que esta temporada logró dos victorias y cinco podios en ocho competencias disputadas, se había perdido los Juegos Olímpicos Invernales de Sochi 2014 justamente por una lesión de rodilla. Vonn, quien lleva una prótesis de titanio en su rodilla derecha por accidentes anteriores, había acumulado en la pista Olympia 12 de sus 84 victorias en la Copa del Mundo además de haber ganado 6 carreras de descenso y otras 6 de supergigante. La estadounidense también había manifestado su intención de competir en la prueba combinada por equipos del martes 10 y en la de supergigante en programa el jueves 12. (ANSA).