Milán-Cortina: Lollobrigida aportó el primer oro

La atleta "azzurra", de 35 años, se impuso en el Speed Skating Stadium de Milán con un tiempo de 3'54"28 y superó a la noruega Ragne Wiklund (plata con 3'56"54) y a la canadiense Valerie Maltais (bronce con 3'56"93), con quienes compartió el podio.

El oro de Lollobrigida, primero que conquista en unos Juegos tras la medalla de plata que logró en esta misma disciplina en Pekín 2022 (cuando sumó bronce en la prueba de salida en grupo), se agrega a la plata y el bronce aportadas por Giovanni Franzoni y Dominik Paris en la prueba de descenso libre masculina de esquí alpino más temprano.

La flamante campeona olímpica festejó con su hijo Tommaso, de dos años, en sus brazos, envuelta en la bandera italiana y con lágrimas de emoción incontenibles.

Con el oro que logró Lollobrigida, Italia igualó la cantidad de medallas obtenidas en la edición celebrada en Cortina D'Ampezzo hace 70 años (aquella vez fueron un oro y dos plateadas), siendo la mejor actuación la de Lillehammer 1994, donde conquistó siete oros, cinco platas y ocho bronces para un total de 20, tres más que en Pekín 2022, con dos oros, siete platas y ocho bronces (en Turín 2006 sumó 11, cinco doradas y seis bronces). (ANSA).