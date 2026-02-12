Milán-Cortina: Lollobrigida se "roba" la escena

Lollobrigida, quien había aportado el primer oro italiano en esta edición al ganar los 3.000 metros con récord olímpico el sábado, sumó hoy el sexto de la delegación "azzurra", que de ese modo quedó a solo uno de igualar su histórica actuación de Lillehammer 1994 (con siete doradas, cinco plateadas y ocho bronces para un total de 20 en aquella ocasión).

Dos de plata y siete de bronce cosechó hasta el momento Italia en estos Juegos, en los que totaliza 15 con el nuevo oro de Lollobrigida, sobrina nieta de la legendaria actriz Gina Lollobrigida, se "robó" la escena y volvió a subirse a lo más alto del podio en los 5.000 metros, que completó en 6'46"17 para dejar atrás a la neerlandesa Merel Conijn, plata con un tiempo de 6'46"27, y a la noruega Ragne Wiklund, bronce con un registro de 6'46"34.

Noruega justamente comandaba el medallero con siete doradas y un total de 14 medallas a poco de concluir la jornada en la que Italia sigue haciendo historia, hoy de la mano de Brignone y de Lollobrigida, que también tiene 35 años y sumó su cuarta medalla en su cuarta participación olímpica (desde su estreno en Sochi 2014), con estos dos oros en Milán-Cortina que se agregan a la plata en los 3.000 metros y el bronce en salida en grupo de Pekín 2022.

"El segundo oro de Francesca nos llena de orgullo. Sigue adelante", comentó Francesco Rocca, gobernador de la región de Lazio, al felicitar a la patinadora que después de su primera consagración en esta cita, que llegó en el día de su cumpleaños, celebró con su hijo Tommaso, de dos años, en sus brazos y anticipaba que su próximo objetivo será "volver a ser mamá porque quiero agrandar la familia".

Fue al afirmar que su triunfo alentaba a sus colegas en su misma situación, cuando decía que "se puede ser madre y seguir siendo una deportista fuerte" al explicar que "el mensaje que quisiera transmitir es que no elegí entre el patinaje o ser mamá porque se puede ser ambas cosas", aún cuando reconocía que "después de nacer Tommy, no fue fácil volver a las competencias, pero haberlo hecho me hace sentir orgullosa". (ANSA).