Milán-Cortina: Los Juegos paralelos

Según informó la agencia de prensa oficial KCNA, los Juegos norcoreanos se desarrollan en una villa deportiva de esa ciudad inaugurada por el líder supremo de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-Un, en 2019, en el área montañosa ubicada en la frontera con China.

La cita será animada por distintos clubes que se enfrentarán en más de 50 competencias de cinco disciplinas de deportes invernales, entre las cuales hockey sobre hielo, patinaje artístico y pruebas de esquí.

La última participación de Corea del Norte en un Juego Olímpico de Invierno se remonta a 2018, cuando una delegación de 22 atletas disputó la edición que albergó PyeongChang en una maniobra considerada por entonces como un intento por descongelar las relaciones diplomáticas con su vecina Corea del Sur.

Al no haber enviado representantes a los Juegos de Verano que se celebraron en Tokio en 2021 por efecto de la pandemia de Covid-19, Corea del Norte vio limitada su participación internacional debido a la suspensión que le aplicó el Comité Olímpico Internacional hasta fines de 2022 (ANSA).