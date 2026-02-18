Milán-Cortina: Más bronce para Italia

La dupla integrada por Federico Pellegrino y Elia Barp completó la prueba en 18'32"29, por detrás de Noruega, que se impuso con 18'28"98 y le aseguró su quinto oro en estos Juegos a Johannes Hoesflot Klaebo (quinto en igual cantidad de competencias disputadas), y de Estados Unidos, que sumó plata con un tiempo de 18'30"35.

"Generoso el lago de Tesero, escenografía maravillosa del esquí de fondo que enriquece la cosecha de Italia. Llegamos a 25 y esto todavía no termina. Espectacular bronce de Barp y Pellegrino", afirmó el ministro de Deportes, Andrea Abodi, al felicitar a los atletas.

Para Pellegrino se trató del segundo bronce en esta edición y llegó con los últimos títulos que reparte el esquí nórdico en una jornada en la que "el público nos dio el impulso adicional", afirmó el italiano, que a los 35 años se despide de los Juegos de Invierno con dos plateadas previas logradas en pruebas de velocidad individual en Pyeongchang 2018 y en Pekín 2022.

Consultado sobre una posible presencia en los próximos Juegos de Invierno que celebrará Francia, Pellegrini aclaró: "Seguramente iré, pero como aficionado. Puedo volver a casa con una enorme satisfacción", sin confirmar si participará el sábado en la prueba de 50 kilómetros debido a una tendinitis que lo aqueja y que tratará de superar "para poder participar a modo de agradecimiento al público que me alienta desde hace tanto tiempo".

Barp, 12 años más joven, confesó que "no esperaba ganar dos medallas (sumó bronce junto con Pellegrini también en la prueba de relevos masculina 4x7,5 kilómetros, Ndr), pero esta que sumamos hoy sabía que podía llegar porque somos uno de los mejores equipos en esta disciplina, aunque nunca es fácil".

"Puedo asegurar que hoy viví uno de mis mejores días junto con Federico, que es un punto de referencia sin el cual no hubiese podido crecer tanto como crecí y con quien tuve la suerte de compartir dos podios", completó. (ANSA).