Milán-Cortina: más protestas pro-Palestina

Fue en ese contexto que medio centenar de manifestantes aprovecharon la ocasión para expresar su apoyo al pueblo palestino masacrado en Gaza por el ejército de Israel, cuya presencia en los Juegos de Invierno rechazaron, como sucedió el viernes en Trieste

La protesta se congregó en Plaza Libertad de Udine, fue vigilada de cerca por un nutrido grupo de efectivos policiales de la fuerza antidisturbios, pero la situación no pasó a mayores y la manifestación transcurrió pacíficamente con consignas también contra las multinacionales italianas y extranjeras

Udine había sido epicentro de protestas y controversias que involucraron a las autoridades de la ciudad y también nacionales cuando albergó el partido que jugaron Italia e Israel por las eliminatorias al Mundial 2026, en medio del genocidio que dejó un saldo estimado de 70.000 muertos palestinos, en su mayoría mujeres y niños, antes de alcanzarse una frágil tregua con la mediación de Estados Unidos, varias veces violada por Israel

Desde entonces (10 de octubre) se contabilizaron otras 477 víctimas por las constantes violaciones del "alto el fuego", mientras los sobrevivientes (cerca de un millón y medio de personas) enfrentan precarias condiciones y una hambruna que sigue haciendo estragos en una Gaza cuya infraestructura resultó destruida en un 80%

A pesar de ese contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, avanza con su plan de reconstrucción, presentado en el Foro de Davos, que parece hecho a la medida de sus pretensiones e inversiones inmobiliarias, sin tener en cuenta a la población palestina

La gimnasta Tara Dragas, bronce en el Mundial de Bakú, fue la encargada de encender el pebetero olímpico en la Plaza Libertad de Udine, bajo una persistente lluvia y mientras la manifestación en favor de Palestina se hacía escuchar con su reclamo e intentó vanamente interrumpir el periplo de la antorcha en más de una ocasión. (ANSA)