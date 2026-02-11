Milán-Cortina: Mattarella de visita

Uno de ellos es la esquiadora Sofia Goggia, ganadora del bronce en la prueba de descenso libre femenina, con quien Mattarella conversó hoy durante cerca de media hora, en presencia también del presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, y el director de comunicaciones de esa entidad, Danilo Di Tommaso.

El jefe de Estado, siempre acompañado por su hija Laura, presenciará mañana la competencia de SuperG femenino que se celebrará en la pista Olympia delle Tofane, en la que competirán Goggia, Federica Brignone, Laura Pirovano y Elena Curtoni.

Así como Mattarella suele visitar y respaldar a los atletas italianos en cada edición de los Juegos, también lo hizo el presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, quien elogió "la óptima organización de Milán-Cortina, dicho esto incluso por los deportistas de mi país", afirmó.

Durante la inauguración de un Consulado honorario de Letonia en Milán, el mandatario destacó: "un aspecto que considero muy importante es el aprovechamiento de la infraestructura existente, que evita invertir en otras que luego no son tan utilizadas en la vida cotidiana". (ANSA).