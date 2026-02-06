Milán-Cortina: Mattarella inauguró la Casa Italia

(di Michela Nana) (ANSA) - MILAN, 06 FEB - El presidente de la República, Sergio Mattarella, inauguró hoy la "Casa Italia", que será el cuartel general del Comité Olímpico Italiano (CONI) durante los Juegos de Invierno que se ponen en marcha hoy en Milán-Cortina D'Ampezzo, con distintas ceremonias inaugurales, la principal en el estadio Giuseppe Meazza, a la que asistirá junto con altos jefes de Estado y de gobierno

"La Casa Italia es la puerta de ingreso a nuestro país", afirmó Mattarella, al considerar que "su inauguración es siempre un momento muy emotivo" y al recordar que "cuando los Juegos Olímpicos, como suele ocurrir, se celebran en otros países, la Casa Italia representa una ventana, pero debido a esta feliz circunstancia, esta vez adquiere otro significado"

"Este es un lugar que expresa la esencia misma de Italia, su carácter, su cultura y su estilo de vida", completó al destacar que "estamos a pocas horas de la inauguración de los Juegos y la emoción y la ansiedad crecen. Es motivo de gran satisfacción ver a Italia en el centro de un aspecto tan importante de la vida internacional como el deporte", aseguró durante la inauguración celebrada en la Trienal de Milán

"Por lo tanto, junto con nuestros mejores deseos a todos nuestros atletas, a quienes los siguen y los han apoyado en su preparación, extendemos nuestra gratitud y nuestros más sinceros deseos de éxito", afirmó Mattarella, al considerar que "con el espíritu escencial de los Juegos Olímpicos, y aún más los de Milán-Cortina, le damos la bienvenida a todos los que vendrán"

"La Casa Italia tiene también ese objetivo: darles la bienvenida. Una bienvenida que expresa la vocación italiana al diálogo, a la concordia y a la colaboración", concluyó el presidente de la República, acompañado por su hija Laura y quien suele respaldar y apoyar a los deportistas italianos que compiten no solamente dentro de las fronteras del país, sino especialmente cuando lo hacen en el extranjero

Imposible no recordar la imagen de Mattarella y de su hija soportando estoicos bajo la lluvia el diluvio que se desató durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024, a los márgenes del río Sena y mientras otros mandatarios mucho más jóvenes corrían a ponerse a cubierto, o su presencia en las competencias para alentar a los atletas "azzurros" que lo convierten en una especie de "talismán" de la buena suerte

Hoy, flanqueado por el presidente del CONI, Luciano Buonfiglio; por el secretario general de esa entidad, Carlo Mornati; por el ministro de Deportes, Andrea Abodi; por el gobernador de Lombardía, Attilio Fontana; por el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, y por leyendas del deporte como el esquiador Alberto Tomba, Mattarella cortó la cinta de la Casa Italia en una ceremonia simbólica y emotiva

El chef de la Casa Italia, Davide Oldani, agasajó a los presentes con un almuerzo que consistió en arroz con azafrán a la milanesa, ternera "Rustin neg…a" con salsa a la italiana y un "panettone" a la cuchara "Milán Cortina" con hojas de almendras y compota de arándanos, acompañados por dos vinos bien "Made in Italy": Casale del Giglio - Lazio Bianco IGT Bellone Anthium 2025 y L'Astemia - Barolo DOCG Cannubi 2021

La Casa Italia de estos Juegos se encuentra en el espacio de exposiciones "Farsettiarte", creado en 2020 a partir de la renovación de la histórica estación base del teleférico Belvedere-Pocolestá, y está inspirada en la arquitectura de los Alpes, con un interior que remite al estilo de montaña. Se prevé que albergará entre 60 y 70 periodistas acreditados y será el escenario de eventos y de las celebraciones por la obtención de las codiciadas medallas

Mattarella visitó luego la muestra "Musa", que fue especialmente montada a modo de homenaje al histórico rol inspirador de este país en el imaginario y en la cultura mundial, antes de recibir en el Palacio Real de Milán a los jefes de Estado y de gobierno, entre los cuales se destaca la presencia de la presidenta del Consejo de Ministros italiana, Giorgia Meloni, con quien compartirá la ceremonia inaugural en San Siro

"Como hombre del deporte, que el estadio Giuseppe Meazza albergue una ceremonia de apertura que será vista por millones de personas en todo el mundo representa un motivo de orgullo, no sólo para la ciudad, sino para el deporte italiano", destacó Giuseppe Marotta, presidente de un Inter que comparte, desde siempre y por ahora, su "casa" con Milan, el clásico rival

