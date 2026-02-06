Milán-Cortina: Mattarella llegó en tranvía

Un medio de transporte que es uno de los símbolos de esta ciudad y a bordo del cual, en una formación identificada con el número 26 que alude al año en curso, pudo verse en imágenes filmadas a Mattarella como si fuese un ciudadano más y como uno de los pasajeros entre los cuales estaban, además, integrantes de la orquesta de la Scala de Milán y esquiadores.

La narración acompaña las imágenes que se proyectan en pantalla gigante y muestran a un misterioso pasajero enfocado desde atrás junto a familias, niños y jóvenes que van abordando la formación a medida que se detiene en las estaciones.

Durante el trayecto, la recuperación de un peluche caído revela la identidad del pasajero misterioso y no es otro que el presidente de la República, en tanto que al arribar a la terminal, frente al estadio Giuseppe Meazza, puede observarse al conductor del tranvía: Valentino Rossi.

El saludo entre ambos remata la escena final de la presentación antes de que Mattarella haga su ingreso al estadio para sentarse en el palco junto con la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), la zimbabuense Kirsty Coventry. (ANSA)