Milán-Cortina: Meloni terció en polémica

"Me resulta paradójico que aquellos que continuamente alimentan la polémica sobre nuestras relaciones con Estados Unidos y se rasgan las vestiduras por la presencia de efectivos de las fuerzas de seguridad de ese país en los Juegos, como sucede siempre en este tipo de eventos deportivos con distintas naciones aliadas, después reclaman que Estados Unidos debe seguir ocupándose de nuestra defensa", sentenció Meloni.

"Creo que esta confusión es uno de nuestros principales males y el origen de nuestros problemas", agregó la mandataria italiana, al responder a las críticas y a las protestas que generó la presencia de efectivos del ICE, cuyo accionar provocó la muerte de dos civiles en Minneapolis, escenario el viernes de una multitudinaria manifestación contra la administración de Donald Trump y su política represiva contra los inmigrantes.

En Milán también hubo marchas, aunque no tan numerosas, situación que fue considerada como "una importantísima respuesta y una señal muy clara" por la diputada italiana Elly Schlein, secretaria general del Partido Democrático (PD), en el marco de un evento de dos jornadas bajo el lema "Otra historia. La alternativa en un mundo que cambia".

"Esta es una clara señal de que el ICE no es bienvenido en Italia y tampoco en Milán", afirmó la legisladora, al recordar que "se trata de escuadrones que están provocando el caos en varias ciudades del territorio estadounidense, llevándoles violencia que incluye deportaciones y arrestos de niños de dos y de cinco años, a quienes usan como carnada para atrapar a sus padres".

"Han asesinado en la calle a ciudadanos que protestaban, entre ellos Alex Pretti, un enfermero (baleado a sangre fría por efectivos del ICE durante una manifestación el pasado sábado) y Renée Good, una poetisa (de 37 años también y madre de tres hijos que fue virtualmente fusilada por la misma fuerza mientras intentaba eludir un control vehicular, también en Minneapolis)", recordó Schlein al afirmar: "No queremos ver esas escenas en Italia". (ANSA).