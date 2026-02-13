Milán-Cortina: Moioli sumó bronce

La atleta, de 30 años, completó así su colección de medallas de cada metal en Milán-Cortina D'Ampezzo, edición en la que ahora Italia suma nueve bronces y un total de 18 preseas (seis de las cuales de oro) y se encamina hacia una participación histórica.

Moioli aportó su cuota en esa cosecha tras clasificarse a la final con una remontada también histórica partiendo desde el último puesto y terminó en el podio que encabezó la australiana Josie Baff, escoltada por la checa Eva Adamczykova y por la italiana.

"Completé mi colección de medallas y puedo sentirme orgullosa de mí misma. Fue una jornada larga y difícil y debo agradecerle a mi equipo por haberla logrado", comentó Moioli, quien superó todos los obstáculos, el último de ellos con la fiera caída que sufrió durante un entrenamiento.

Las huellas del accidente quedaron impresas en su rostro y ella consideró que esa situación "hizo que todo fuese aún más épico.

Hace dos días, a esta hora, estaba en el hospital", destacó al recordar también que "el viernes 13 esta vez me trajo suerte y una medalla con la que soñaba desde hacía años".

"Sudé por ella y los hice sudar a todos, sobre todo a mi equipo, que creyó en mí incluso cuando ni yo misma creía. Estoy muy contenta", agregó al explicar que "cada medalla tiene su historia y esta es muy especial" y aprovechar la ocasión para "mandarle un saludo a mi abuela, que me vio por televisión desde casa".

"No me muero nunca", bromeó, al confesar que "por la caída, durante dos días estuve devastada y creo que sin el apoyo del equipo y de mi familia no hubiese logrado siquiera competir. Hoy pude resurgir de mis cenizas, como el Ave Fénix, y dejo atrás las quemaduras de las llamas", concluyó.

"Viví para estos Juegos los últimos siete años. Amo este deporte y me gusta más hoy que cuando comencé", completó Moioli, quien el domingo competirá en la prueba por equipos y podría sumar otra medalla a las 18 que lleva obtenidas Italia hasta el momento.

Son apenas dos menos de las que logró en su mejor participación en los Juegos de Lillehammer 1994, en los que sumó un oro más de los que conquistó hasta el momento en Milán-Cortina, como recordó el ministro de Deportes, Andrea Abodi, al felicitar a Moioli y calificarla como una "leona". (ANSA).