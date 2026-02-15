Milán-Cortina: no solo se vive de medallas

(ANSA) - MILAN, FEB 15 - No solo de pan vive el hombre, reza el dicho popular y no solo de éxitos y medallas vive el atleta podría agregarse en el Día de los Enamorados que muchos festejaron en medio de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina con muestras de afecto y algo más en una Villa Olímpica en la que comienzan a escasear los preservativos.

San Valentín obligó a un interludio romántico en una nueva jornada de competencias en la que el amor también dijo presente y dio lugar a una encuesta en la página de los Juegos en Instagram para que todos participen y respondan a la pregunta: ¨Quién te flechó?

Del sondeo surge que entre los atletas que más corazones rompieron en esta cita olímpica se destacan, en las preferencias de las damas, el patinador neerlandés Jenning de Boo y el estadounidense Austen Matthews, estrella de la NHL (la Liga profesional de hockey sobre hielo de ese país), mientras que los caballeros votaron mayoritariamente por la medallista olímpica y mundial de esquí acrobático china, nacida en Estados Unidos, Eileen Feng Gu.

Las muestras de amor en estos Juegos no fueron exclusivas del Día de San Valentín, sino que se suceden desde la ceremonia inaugural, como quedó plasmado en el emotivo y extenso abrazo que el patinador alemán que representa a España, Tim Dieck, le dio a la italiana Sara Conti. Hoy, fue fotografiado sosteniendo un hermoso ramo de rosas rojas para su novia.

Otro momento romántico de los Juegos tuvo como escenario la prueba de SuperG, cuando la esquiadora estadounidense Breezy Johnson, ganadora de la medalla de oro en la prueba de descenso libre, matizó la caída que le impidió ir por más en esa competencia con la propuesta de matrimonio que le hizo su novio Connor Watkins.

"Me pareció apropiado combinar dos de mis amores. Es un lugar especial en los Juegos Olímpicos. Siento que hay mucho misticismo a su alrededor", afirmó Johnson tras aceptar entre lágrimas la propuesta de Watkins y mientras mostraba el anillo de compromiso a las cámaras.

Amor a través de las redes sociales le expresó a la patinadora neerlandesa Jutta Leerdam a la distancia su novio Jack Paul, el "youtuber" devenido en boxeador que en su último combate sufrió un tremendo nocaut junto con una doble fractura de mandíbula ante el ex campeón mundial británico Anthony Joshua.

Paul le escribió: "Serás mi Valentín" en la nieve, un dulce recordatorio mientras volaba a Armenia para visitar a su amigo y luchador Arman Nairovich Tsarukyan, otra muestra de amor como el que se prodigan las jugadoras de patinaje sobre hielo finlandesa Ronja Savolainen y la sueca Anna Kjellbin, pareja en la vida y rivales en cancha.

Mismo amor que unió a la belga Kim Meylemans y la brasileña Nicole Rocha Silveira, abanderada de su país en la ceremonia de apertura, rivales en la competencia de skeleton, pero que comparten habitación en Cortina D'Ampezzo tras haber contraído matrimonio en agosto en Calgary, Canadá, donde residen.

Hoy, las Villas Olímpicas de Milán y de Cortina se vistieron de fiesta para la ocasión y para celebrar ese amor, dándole un toque distintivo a la rutina cotidiana en una jornada que comenzó con desayuno acompañado de decoraciones temáticas, mientras que el menú de la cena incluyó un "risotto" especial para la ocasión.

La Villa Olímpica de Anterselva/Antholz se decoró con corazones, chocolates y rosas, mientras que en la de Milán, Alibaba distribuyó "pins" de San Valentín especialmente diseñados para los atletas como un pequeño recuerdo de la celebración.

El Centro de Residentes de la Villa Olímpica de Cortina lucía también decoraciones, mensajes de amor anónimos y pasteles con el lema "¨Quieres ser mi Valentín?", invitando a todos a participar de forma espontánea e informal. Hubo incluso pizzas con forma de corazón para los comensales que fomentaban el romance y el posible inicio de historias de amor para compartir a futuro.

Un amor que quizás no sea para toda la vida, pero al menos será seguro, como confirma el hecho de que se estén agotando los 10.000 preservativos distribuidos gratuitamente entre los atletas, según informó el vocero del Comité Olímpico Internacional (COI), Mark Adams.

Un detalle a tener en cuenta porque todavía quedan muchos días por delante en estos Juegos, sobre todo porque "muchos los usan, pero también otros se los regalan a sus amigos que no participan de la cita", explicó la esquiadora Mialitiana Clerc, de Madagascar.

De paso, recordó que en la pasada edición de Invierno celebrada en Pekín en 2022, "había muchas cajas (de condones) en los accesos a los edificios en los que nos alojábamos y todos los días se vaciaban". Lo importante es competir, suele decirse, y así sí vale la pena participar, pensarán algunos (ANSA)