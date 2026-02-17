Milán-Cortina: Noveno oro para Italia

El equipo integrado por Davide Ghiotto, Andrea Giovannini y Michele Malfatti se impuso con un tiempo de 3'39"20 y superó al de Estados Unidos, conformado por Ethan Cepuran, Casey Dawson y Emery Lehman, que completó la prueba en 3'43"71 y sumó una medalla de plata.

China completó el podio y se llevó el bronce al derrotar en la final por esa medalla a Países Bajos con un tiempo de 3'41"48 contra 3'41"47 de los neerlandeses.

Ghiotto condujo a un nuevo oro histórico a Italia, que no festejaba en esta disciplina desde los Juegos de Turín 2006 y, de paso, se sacó la espina de la medalla que no pudo conquistar en las competencias individuales de los 5 mil y los 10 mil metros, en las que era uno de los favoritos.

El patinador vicentino, de 33 años y padre de dos niños (Filippo y Niccoló, de apenas 11 meses), que tiene un título en filosofía y tras la amarga decepción por el bronce que se le escapó por poco en los 5 mil metros citó al filósofo alemán Arthur Schopenhauer, no podía ocultar su emoción.

"Fue increíble ganar esta medalla después de lo sucedido en los 10 mil metros y llegó gracias a todo el equipo, que me apoyó y me ayudó a cumplir con este sueño. Sabíamos lo que representaba esta prueba para todos nosotros y trabajamos por ella durante los últimos cuatro años. Soñábamos con este oro y estamos felices. Es una locura", afirmó.

"Habíamos ganado en los campeonatos europeos y en el Mundial (en 2024 y subcampeones en 2025) y esperábamos con ansias por esta competencia", agregó Ghiotto, reiterando su agradecimiento a sus compañeros, bautizados como "los magníficos tres de Milán".

Giovannini, fanático del básquetbol ("Soy admirador de la NBA) tampoco podía creer haberle ganado a los estadounindenses y no salía de su asombro por el oro que celebró imitando un gesto de Stephen Curry, astro de la Liga de básquetbol estadounidense, tras lo cual afirmó: "Esto no es un milagro, es un premio".

"No hay palabras para describir esta medalla. Siento una emoción indescriptible porque fueron muchos años de trabajo duro, de muchas lágrimas derramadas y de momentos compartidos", comentó por su parte Malfatti tras la consagración que emuló a aquel equipo comandado por Enrico Fabris, presente hoy en la celebración.

Aquella vez en Turín 2006, Italia celebró con Fabris, Matteo Anesi y Ippolito Sanfratello y hoy repitió a la vista de Francesca Lollobrigida, que en patinaje de velocidad se consagró campeona olímpica en esta edición en los 3 mil y en los 5 mil metros aportando dos oros que se sumaron a los dos de la esquiadora Federica Brignone en el eslalon gigante y el SuperG.

"Este oro refrenda la calidad del patinaje italiano de velocidad", destacó Fabris, al aludir también al bronce aportado en esta disciplina por Riccardo Lorello y considerado por Ghiotto, al igual que Anesi y Sanfrattelo como "una fuente de inspiración por todos nosotros, testigos de sus hazañas cuando éramos niños".

"Es una emoción increíble volver a celebrar un oro olímpico en esta prueba y en casa y es también un premio merecido para estos muchachos", agregó en diálogo con ANSA Fabris, hoy manager deportivo de las competencias sobre hielo en Milán-Cortina 2026.

"Tres almas y un solo corazón, en sintonía con una multitud de aficionados, para lograr nuevamente el oro después de 20 años en esta competencia. Italia vuelve a estar en el paraíso en esta especialidad", resumió el ministro de Deportes, Andrea Abodi, en su mensaje de felicitación a los flamantes campeones olímpicos.

"Esta vez, necesitamos que (el actor) Adriano Celentano celebre con fuerza al equipo italiano y su vigesimocuarto podio en estos Juegos, que merece '24.000 besos'", agregó el ministro, al festejar el oro de Giovannini, Ghiotto y Malfatti, que ganaron una prueba a pura adrenalina y jugando en equipo", destacó.

"Este oro es una carga de energía. Una victoria que acelera las pulsaciones, que enorgullece a Veneto y a todo el país", afirmó el presidente del Consejo regional, Luca Zaia, al considerar esta consagración como "una hazaña espléndida en lo que ya podemos decir fueron los Juegos de Invierno más bellos de la historia". (ANSA).