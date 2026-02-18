Milán-Cortina: Paralímpicos abren "otro frente"

(di Sara Bonifazio) (ANSA) - MILAN, FEB 18 - Ucrania inició un boicot a la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina del 6 de marzo y convocó a otros países a sumarse por la participación de los atletas rusos y bielorrusos sin restricciones en la cita, a diferencia de los Juegos Olímpicos, en los que compiten como "neutrales", sin banderas, ni himnos

"No participaremos de la ceremonia de apertura y en ningún evento oficial", anunció el ministro de Deportes de Ucrania, Matviy Bidny, mientras el canciller Andriy Sybiha dijo haber dado instrucciones a sus embajadores para que inviten a otros países a sumarse a la protesta, como anunció que lo hará Lituania

El gobierno de Kiev se declaró indignado y consideró "escandaloso" permitirle a los atletas de esos países competir con sus banderas, aunque la decisión no es sorpresiva porque el Comité Paralímpico Internacional (CIP) lo anunció hace cinco meses, al revocar la prohibición que se aplicó a poco de estallar la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022 y que aún hoy mantiene vigente el Comité Olímpico Internacional (COI)

"La decisión de consentirle a los asesinos y a sus cómplices competir en los Juegos de Invierno con sus banderas es decepcionante y escandalosa", reiteró Bidny, cuya indignación dijo compartir el atleta ucraniano Vladyslav Heraskevych, descalificado de los Juegos Olímpicos

"Es como aceptar a ex soldados para darles la oportunidad de difundir propaganda rusa. Me parece una locura", aseguró Heraskevych, cuya descalificación por parte del COI respondió a que desoyó un pedido para que evitase competir con un casco alusivo a los deportistas de su país fallecidos durante la guerra

Heraskevych hizo caso omiso a las recomendaciones del COI, que sí le permitió expresarse con ese gesto en los entrenamientos de las competencias de skeleton (y de hecho lo hizo) y hasta declarar en contra de la guerra en las conferencias de prensa y en la zona mixta, pero no durante las competencias

El atleta apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que a pesar de declararse "plenamente solidario" consideró "razonable y proporcionada" la sanción que le aplicó el COI, al considerar que había violado la Carta Olímpica y las líneas consensuadas con la entidad en relación con las manifestaciones durante las competencias

Heraskevych fue condecorado con la "Orden de la Libertad" por el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, quien consideró su descalificación como "una segunda agresión contra su país" y afirmó que "tener coraje es más importante que tener medallas"

La polémica se reaviva hoy por la presencia de los atletas rusos y bielorrusos desfilando en la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos con bandera e himno

El Comité Paralímpico lituano anunció que adhiere al boicot impulsado por Ucrania: "Queremos participar en una edición sin agresores", dijo el presidente de la entidad, Mindaugas Bilius, que no descartó que se plieguen también otros países bálticos y escandinavos

"Estamos haciendo todo lo posible por impedir que esto suceda

Acabo de hablar con el presidente del Comité Paralímpico ucraniano y estamos coordinando acciones conjuntas con los países nórdicos porque todos nos sentimos decepcionados", agregó, al recordar que el levantamiento de la sanción fue avalado "sobre todo por los países africanos y asiáticos"

Ya se sumó al boicot el comisario europeo de Cultura y Deporte, Glenn Micallef, quien anunció que tampoco participará en la ceremonia porque, afirmó, "no puedo apoyar la restitución de los símbolos nacionales, las banderas, los himnos y los uniformes, que son inseparables de ese conflicto, mientras continúe la agresión de Rusia contra Ucrania"

Italia habría votado en Seúl a favor de mantener el formato actual de "neutral", pero recordando que "los atletas deben competir", según destacó el presidente del Comité Paralímpico Italiano, Marco Giunio De Sanctis, reiterando lo que dijo en septiembre al considerar que "el resto es pura política", a pesar de reconocer que "resulta llamativo" que el COI mantenga la sanción y el CIP la haya modificado

En lo que refiere el COI, la entidad mantuvo la política de permitir la participación de los atletas rusos y bielorrusos como neutrales, tal como sucedió en los Juegos Olímpicos de París 2024, siempre y cuando no estuvieran bajo contrato del ejército y no hubieran apoyado públicamente la guerra, mientras que el CIP revocó la suspensión parcial y restituyó a dichos atletas sus plenos derechos

Probablemente, el IPC supuso que ningún atleta se presentaría porque ya que era demasiado tarde para lograr la clasificación, considerando que la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) había decidido no ayudarlos

Pero la Federación rusa y el Comité Paralímpico de ese país presentaron un recurso en favor de los 12 atletas inscriptos ante el TAS que fue acogido. Similar escenario con la Federación de Esquí bielorrusa con sus cinco atletas

De ese modo logró que el ganador de tres medallas de oro en esquí alpino ruso Alexey Bugaev participe en la cita, al igual que la bicampeona mundial Varvara Voronchikhina, los esquiadores paralímpicos Ivan Golubkov y Anastasia Bagiyan y Dmitry Fadeev y Philipp Shebbo Monzer, que compiten en snowboard, al igual que los bielorrusos Valentina Birilo, Lidiya Loban, Darya Fedkovich y Roman Sviridenko

El vocero del COI, Mark Adams, se mostró elusivo ante una consulta relacionada con la denuncia de un periodista de la televisión franco-suiza sobre declaraciones del atleta israelí Adam Edelman, que compitió en las pruebas de trineo y se expresó en favor de las operaciones militares de su país en Gaza que provocaron un genocidio de la población palestina con un saldo parcial de más de 70.000 civiles asesinados, en su mayoría mujeres y niños

Mientras Israel continúa ejecutando civiles a pesar de la tregua pautada con la mediación de Estados Unidos, sus atletas pueden participar sin restricciones en las competencias internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos de Invierno, aún aquellos que se expresan públicamente en favor de la masacre, como le recordó el periodista Stefan Renna a Adams al aludir a esa "doble vara" del COI para medir situaciones "similares"

