Milán-Cortina: Passler en duda

La Corte Nacional de Apelaciones (NADAB) de la Organización Antidoping de Italia (NADO) acogió el recurso presentado por Passler, al considerar válido el argumento de una ingesta involuntaria, y fue readmitida en la cita, pero ya se perdió la competencia individual y hoy no participó en la prueba de sprint y tampoco estará presente en la de persecución que se celebrará el domingo.

La única opción de llevarse algún recuerdo grato de estos Juegos será si la convocan al equipo de relevos femeninos que competirá el miércoles, aunque parece improbable no solamente porque todavía no tuvo rodaje y porque no se entrena desde hace diez días producto de la suspensión, sino porque además de que podría haber quedado afectada mentalmente por lo sucedido no está dicha la última palabra aún en la justicia deportiva.

La defensa de Passler, a cargo del abogado Ernesto De Toni y de la experta en toxicología Elia Del Borrello, logró revocar la sanción al demostrar que no era infundada la hipótesis de contaminación involuntaria y no negligente con letrozol, medicamento utilizado por su madre para combatir una enfermedad, con quien la atleta pudo haber compartido una cuchara para ingerir un bocado de Nutella mientras desayunaban, según se informó.

La Fiscalía nacional antidoping podría optar, y probablemente lo haga, por pedir la suspensión cautelar de la atleta y si terminase siendo descalificada pondría en riesgo el resultado que pueda llegar a obtener el equipo "azzurro" en caso de que formase parte del mismo.

El factor clave, explican los entendidos, será la decisión del juez sobre el momento y la duración de la descalificación porque si entrara en vigor desde el momento de la suspensión, el 2 de febrero, y durara, por ejemplo, dos semanas, el equipo estaría a salvo, pero podría llegar a perder una medalla en caso de lograrla.

Es improbable, aunque no imposible, que el Tribunal decida que, por razones de equidad, debería dictar una sentencia diferente y que la descalificación surta efecto posteriormente, posibilidad que el Código Deportivo Antidopaje contempla.

Lo único cierto, por el momento, es que "se sentó un precedente que sentó jurisprudencia", destacó el abogado De Toni. Esto se debe también a que el caso, explica, ha puesto de manifiesto las disparidades entre los sistemas de justicia deportiva italiano e internacional. El primero no ofrece apelación y el segundo sí.

Passler, explicó De Toni, había recurrido al TAS para tener la oportunidad de apelar, pero la máxima instancia en materia de apelaciones deportivas se declaró incompetente y devolvió al tema a los tribunales italianos (por razones de tiempo, se eligió al Tribunal Nacional de Apelaciones Antidoping), y de haber tenido un resultado adverso, no habría podido apelar.

La atleta italiana Dorothea Wierer, amiga de Passler, destacó hoy: "Aún no la hemos visto; llegará el lunes. Estamos deseando tenerla de vuelta con nosotros porque, pobrecita, ha pasado por días muy duros. Su regreso es una noticia maravillosa para nosotros porque nunca dudamos de ella y no es agradable que se escriban estas cosas sobre una atleta sin tener fundamentos".

"Imagino que se ha estado entrenando poco últimamente y debe haber sido difícil psicológicamente para ella. Mientras tanto, esperaremos a ver qué pasa. No nos corresponde a nosotros decidir, es una decisión que tomarán los entrenadores", completó Wierer. (ANSA).