Milán-Cortina: Passler readmitida

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 13 FEB - La Corte Nacional de Apelaciones (Nadab) de la Organización Antidoping de Italia (NADO) acogió el recurso presentado por la biatleta Rebecca Passler contra la suspensión provisoria que recibió al resultar positiva en un control previo a la cita y podrá competir finalmente en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo.

El tribunal consideró válido el argumento de la atleta italiana sobre una ingesta involuntaria o de una contaminación accidental con letrozol, la sustancia prohibida hallada en el control al que se la sometió el 26 de enero, y la habilitó para disputar los Juegos.

"Siempre confié en mi inocencia y en mi buena fe, pero fueron días muy difíciles", afirmó al conocerse la noticia la propia Passler, que podrá sumarse a sus compañeras de equipo a partir del lunes, cuando quedará a disposición del cuerpo técnico para las competencias programadas.

"Le agradezco a todos los que me apoyaron y ayudaron, a los abogados que intervinieron y a la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI), así como a mis familiares y amigos.

Ahora, finalmente podré concentrarme al 100% en el biatlón", agregó.

"La entidad acoge con alegría el resultado del recurso que le permitirá a Rebecca volver a estar a disposición del equipo de biatlón", destacó por su parte el presidente de la FISI, Flavio Roda, poco antes de informarse el origen de la denunciada contaminación involuntaria con letrozol.

Aparentemente, según se explicó, esta sustancia prohibida por el reglamento de la Agencia Mundial Antidoping (WADA) y que se utiliza como para el tratamiento del cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas fue ingerida por Passler accidentalmente.

Passler "consumía alimentos compartidos en el ámbito doméstico, en particular un alimento que se ingiere con utensilios comunes, en este caso especial se trata de Nutella, que ella ingirió con una cuchara, que pudo haber compartido con su madre, que consume letrozol con fines terapéuticos, y suele desayunar junto con la atleta".

Según la defensa de Passler, la deportista "no tenía conocimiento de que su madre consumiera esa sustancia, que a través de su saliva pudo contaminar el alimento que ella ingirió", argumento que fue aceptado por el tribunal de apelaciones de la NADO.

La Fiscalía Nacional Antidoping, en cambio, se opuso al recurso presentado por Passler argumentando, entre otras cosas, que "las alegaciones de contaminación son, en esta etapa, hipótesis no sustentadas en ninguna prueba objetiva capaz de revertir la medida".

La Corte Nacional de Apelaciones de la NADO, sin embargo, acogió el recurso y revocó la suspensión de Passler al considerar que "el argumento presentado por la deportista en apoyo de su tesis de ausencia de culpa o negligencia" no puede "desecharse".

Consultado al respecto, el director técnico del equipo italiano de biatlón, Klaus Hoellrigl, afirmó: "No sé nada de Nutella y no puedo darles información sobre este caso. No me corresponde explicar el origen de ese nivel de la sustancia, por cierto muy bajo en sangre".

Sí confirmó que Passler "el lunes y el martes se entrenará con el resto del equipo y después decidiremos quiénes competirán.

Tenemos que evaluar cómo está física y mentalmente antes de tomar una decisión", explicó al comentar la anunciada apelación de la WADA: "No sé qué puede suceder en el futuro. Nosotros tomaremos la decisión que consideremos correcta en su momento".

Hoellrigl también apuntó su dedo acusador al afirmar que "el respeto es lo más importante, dentro y fuera del deporte, y en este caso no lo hubo. La noticia del positivo y de la suspensión de una muchacha joven no llegó de la federación, de su entrenador, ni del director técnico de su equipo, sino de Instagram y de los periódicos", sentenció.

Consultada al respecto durante una conferencia de prensa en Milán, la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, afirmó: "No he recibido información sobre el caso Passler", en tanto que el vocero de la entidad, Mark Adams, anticipó que "el COI difundirá un comunicado oficial una vez que se conozcan todos los detalles".

El ministro de Infraestructura y Transporte, Matteo Salvini, dijo sentir "alegría por la readmisión de la atleta italiana que había sido suspendida porque evidentemente no incurrió en doping" y se excusó de comentar la decisión del COI de descalificar al atleta ucraniano Vladyslav Heraskevych por usar un casco alusivo a sus colegas que murieron durante la guerra con Rusia.

"Son las reglas del COI, hablen con el COI. Las decisiones del COI no dependen de mí", respondió el también viceprimer ministro italiano, mientras que el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI) de Alto Adige, Alex Tabarelli, aplaudía la readmisión de Passler y expresó, en diálogo con ANSA, su "enorme alegría porque es una de las más lindas noticias de estos Juegos". (ANSA).