Milán-Cortina: polémica con abanderados

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 12 FEB - "Debido a la difusión, en los canales del Partido Democrático (PD) en las redes sociales, de un video con imágenes de una competencia mía acompañado de un mensaje que invita a votar en el referéndum (sobre la reforma judicial, Ndr) del 22 y el 23 de marzo, me veo obligado a aclarar que no fui informado sobre el uso de esas imágenes, ni sobre su contenido", explicó el atleta italiano Amos Mosaner.

Mosaner, abanderado en una de las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo junto con su colega Stefania Constantini el viernes pasado, reiteró que no estaba al tanto de que esas imágenes que los tienen como protagonistas involuntarios serían utilizadas en la campaña del PD y explicó que no autorizó su uso "para promover iniciativas de carácter político".

"Pido que dichas imágenes sean removidas de cualquier medio de comunicación que puedan vincular, directa o indirectamente, mi actividad deportiva con iniciativas de naturaleza política. Mi compromiso sigue siendo exclusivamente deportivo, en respeto de los valores olímpicos y de quienes me siguen y me apoyan", agregó Mosaner, ganador del bronce junto con Constantini en la prueba de curling dobles mixto en esta edición de los Juegos.

El mensaje de uno de los abanderados "azzurros" se conoció poco después de que el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio expresase en diálogo telefónico con ANSA su fastidio por el uso de la imagen de los campeones olímpicos en Pekín 2022 para una campaña política, al afirmar que se sentía "aturdido" frente a esta situación.

"La Federación Italiana de Deportes de Invierno se declara totalmente ajena a la iniciativa y de ningún modo fue informada o involucrada en la misma", aclaró dicha entidad, a través de su presidente, Andrea Gios, al considerar "inoportuno el uso de imágenes de nuestros atletas con una finalidad política" y reiterar que "el deporte debe ser autónomo e independiente de cualquier tipo de intento de instrumentalización". (ANSA).