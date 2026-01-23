Milán-Cortina: Protesta por Palestina

Los manifestantes se congregaron en la Plaza de la Libertad, frente a la estación central, donde desplegaron banderas de Palestina y expresaron su rechazo a la presencia de los deportistas israelíes en los Juegos de Invierno, aunque sin interrumpir el paso de los estafetas que trasladaban el fuego olímpico.

"Apoyamos el reclamo del Comité Olímpico palestino para que Israel sea marginado de todas las competencias y de todas las instituciones deportivas internacionales como castigo por su política genocida, de ocupación ilegal y de apartheid contra la población palestina, en abierto desprecio al derecho internacional", clamaron.

Una muestra más del rechazo generado por el genocidio perpetrado en Gaza, que dejó un saldo provisorio de más de 70 mil civiles palestinos muertos (en su mayoría mujeres y niños) y que continúa a pesar de la débil tregua pautada el 10 de octubre, a partir de la cual se registraron otras 477 víctimas por las constantes violaciones del "alto el fuego" por parte de Israel.

El frío, las precarias condiciones y la hambruna siguen haciendo estragos en la población palestina que sobrevive en una Franja cuya infraestructura resultó destruida en un 80 por ciento (son cerca de un millón y medio de personas), mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, avanza con su plan de reconstrucción, presentado en el Foro de Davos y que parece hecho a la medida de sus pretensiones e inversiones inmobiliarias.

Mientras el destino de la población palestina en Gaza se discute sin la participación de los afectados, las manifestaciones de protesta se replican en distintos países del mundo, como sucedió hoy en Trieste o en el marco de otras competencias deportivas en Italia anteriormente y como sucedió en su momento en la pasada edición de la Vuelta ciclística a España y en varios estadios de fútbol, por citar solamente algunos ejemplos.

En lo que refiere a los Juegos de Invierno, el presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó, no hizo referencia alguna a las protestas y se enfocó en lo estrictamente deportivo al afirmar que "la premisa es cosechar más medallas que en los Juegos pasados".

Malagó sí se refirió a otra polémica que se agitó en torno a los Juegos que se pondrán en marcha el 6 de febrero y que apunta justamente a los designados para trasladar la antorcha olímpica, al afirmar que "no hubo un solo campeón que no haya participado, aún cuando haya sido convocado para cumplir un rol distinto al que esperaba".

Uno de ellos es el ex esquiador olímpico Silvio Fauner, quien denunció haber sido discriminado al quedar excluido como estafeta debido a que ocupa un cargo político, es vicealcalde de Sappada, localidad de la provincia de Udine.

"Me arrodillo ante las hazañas logradas por Fauner en sus tiempos, pero me sorprende que no supiera que alguien que ocupa un cargo político no puede portar la antorcha. Sigo creyendo que es el mejor, pero existen reglas que deben cumplirse y no hay nada que yo pueda hacer al respecto", explicó Malagó.

Quien sí participará en el recorrido de la llama olímpica es el titular del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, quien hoy se dijo "orgulloso" de poder hacerlo cuando arribe a Milán el 5 de febrero por la tarde, a 24 horas de la ceremonia inaugural de los Juegos.

"Es un orgullo, además, porque será en la ciudad donde me inicié como atleta y me confirmé como dirigente. Será una gran emoción, como la que experimenté en los Juegos de Invierno de Turín 2006, cuando le entregué la antorcha al actual ministro de Deportes, Giovanni Malagó", recordó.

Entre los estafetas hoy se confirmó la nominación de Hudson Williams y Connor Storrie, estrellas de la popular serie televisiva canadiense de HBO "Heated Rivalry", que cuenta la historia de dos campeones y rivales del hockey sobre hielo.

Otra novedad relacionada con los Juegos apunta a la ordenanza especial del alcalde de Milán, Giuseppe Sala, para combatir la venta ilegal de entradas para la ceremonia inaugural y las competencias (se llevan expendidas más de un millón entre los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos por los canales oficiales) al notar un flujo poco habitual que involucró a dos importantes operadores internacionales, aunque no se informó de cuáles se trata. (ANSA).