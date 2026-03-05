Milán-Cortina: Riccardo Cardani inconsciente durante 1 minuto

Cardani, de 33 años, fue trasladado a un hospital donde fue sometido a una tomografía computarizada y donde permanecerá bajo observación durante las próximas 24 horas.

"El personal médico, en colaboración con el cuerpo técnico y el presidente, está evaluando cuidadosamente la situación, teniendo como máxima prioridad la salud del atleta", se lee en un comunicado emitido por el Comité Paralímpico Italiano (CPI).

El texto del CPI advierte que la participación de Cardani en Milán-Cortina 2026, previsto del viernes 6 al domingo 15, "está en riesgo".

La prensa italiana informó que Cardani perdió el conocimiento durante 1 minuto luego de impactar su cabeza contra el suelo porque su casco se rompió durante la caída que protagonizó durante su entrenamiento de cara a la decimocuarta edición de los Juegos Paralímpicos Invernales. (ANSA).