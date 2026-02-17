Milán-Cortina: rusos y bielorrusos sin restricciones

"Soy miembro del COI (Comité Olímpico Internacional, Ndr) y no formo parte del CPI (Comité Paralímpico Internacional), que es un ente autónomo y decidió hace tiempo, cuando realizó una asamblea en Corea del Sur, que así sea", dijo al respecto el presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó.

El directivo italiano respondió así a una consulta relacionada con la decisión del CPI de permitir que los atletas rusos y bielorrusos puedan competir con himno y con bandera propia, a diferencia de lo que sucede en los Juegos Olímpicos de Invierno.

"No es algo sobre lo que yo deba responder porque nosotros somos parte del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y nuestro objetivo es completar el trabajo que nos queda por delante en los próximos cinco días, incluida la ceremonia de clausura", explicó Malagó.

En términos similares se expresó Andrea Varnier, CEO de la Fundación Milán-Cortina 2026, al afirmar que "la participación de las naciones y de sus atletas en los Juegos Paralímpicos no la decidimos nosotros, la decide el CPI, con sus federaciones miembro".

"Nosotros trabajamos por el bien de todos los atletas en general, pero la decisión respecto de quiénes participan o no no depende del Comité Organizador. No hacemos política, organizamos y si todo sale bien nos sentimos conformes", agregó Varnier.

La aclaración se conoció en una jornada en la que Anastasia Kucherova, una arquitecta rusa que reside desde hace años en Milán y durante la ceremonia de apertura del 6 de febrero abrió el desfile de la delegación ucraniana con un cartel iluminado con el nombre de ese país, explicó esa decisión.

En la red social Instagram, Kucherova explicó que con su gesto, que pretendía mantener en el anonimato, quería expresar su oposición a la guerra entre Rusia y Ucrania que se inició en febrero de 2022 durante la ceremonia en la que desfiló enfundada en una chaqueta plateada con lentes de sol al frente de una de las delegaciones más aplaudidas.

"Parecía como si todo el estadio reconociera su independencia, su ansia de libertad, su valentía para llegar a los Juegos Olímpicos", dijo Kucherova en diálogo con la prensa internacional al confesar que durante ese momento "lloró" sin que se notara gracias a las gafas oscuras que portaba.

Hoy también, el COI aludió a las diferencias entre los atletas rusos, castigados desde que estalló la guerra con Ucrania, y los israelíes, que no recibieron sanciones por el genocidio que su país perpetró y continúa perpetrando contra la población palestina en Gaza, con más de 70.000 civiles asesinados, la mitad de ellos mujeres y niños.

"Queremos recordarles a todos que existe una Carta Olímpica y queremos que el mundo se una, más allá de lo que sucede", afirmó el vocero de la entidad, Mark Adams, al responder a una consulta de un periodista de la televisión franco-suizo que acusó al "COI" de una política de doble rasero.

Fue al aludir a la declaración de un atleta israelí (cuya delegación fue repudiada por el público durante el desfile en la ceremonia inaugural) se expresó en favor de las operaciones militares en la Franja, donde el ejército de su país sigue ejecutando civiles a pesar de la tregua pautada con la mediación de Estados Unidos.

"No es una pregunta que deberían hacernos a nosotros, sino al directamente interesado", respondió evasivo Adams en una jornada en la que el ex biatleta ruso Anton Shipulin también acaparó la escena al afirmar que no devolverá la medalla de oro lograda en los Juegos de Invierno de Sochi 2014 tras la descalificación por doping de su compañero Evgenij Ustjugov en una prueba que el COI le atribuyó la victoria al equipo alemán.

"La gané luchando y no pienso restituirla", afirmó Shipulin al aludir al oro logrado en la competencia por equipos de biatlón que el COI otorgó el domingo, con 12 años de retraso, al cuarteto alemán integrado por Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer y Simon Schempp, que había logrado la medalla de plata, que pasó a manos del equipo de Austria.

Shipulin dijo que solamente se dignará a entregar la medalla de oro si el COI "le restituye a nuestros atletas la posibilidad de competir con nuestra bandera y con nuestro himno y deja de humillarlos al hacerlos participar como neutrales". (ANSA).