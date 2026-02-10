Milán-Cortina: segundo oro de Italia

Fontana compartió halago con Elisa Confortola, Thomas Nadalini y Pietro Sighel, junto a quienes se adjudicó la competencia con un tiempo de 2'39"019, por delante de Canadá, plata con 2'39"258, y de Bélgica, bronce con 2'39"353.

China, ganadora del oro en esta disciplina Pekín 2022, completó la distancia en 2'39"601 y quedó fuera del podio en cuya cima celebraron también Chiara Betti y Luca Spechenhauser, quienes se alternaron en el equipo italiano en las instancias de cuartos de final y semifinales.

La nueva consagración de Italia, que había festejado el primer oro el sábado con Francesca Lollobrigida (se impuso en los 3 mil metros femeninos de patinaje de velocidad con nuevo récord olímpico), tuvo como escenario el Milán Ice Skating Arena y se celebró con lágrimas de emoción.

Para Fontana, de 35 años, se trata del tercer oro olímpico luego de los obtenidos en Pyeongchang 2018 y en Pekín 2022 en la prueba de velocidad de 500 metros, disciplina en la que también había logrado la plata en Sochi 2014 y el bronce en Vancouver 2010.

Las otras plateadas que cosechó llegaron en la prueba de relevos de Pyeongchang 2018, en los 1.500 metros y en la prueba de relevos mixtos (en la que hoy sumó su tercer oro olímpico) en Pekín 2022, cosecha a la que se agrega aquel bronce en Vancouver 2010, el de Turín 2006 en relevos, que repitió en Sochi 2014 junto con el que sumó en los 1.500 metros de esa cita y el que logró en los 1.000 metros en Pyeongchang 2018.

El oro que atrapó hoy incrementa su leyenda en su sexta participación olímpica y la confirma como la deportista italiana más laureada de la historia en los Juegos al cumplirse 20 años exactos de su primera medalla, aquel bronce que celebró en Turín y que la convirtió en la atleta "azzurra" más joven en celebrar una en un Juego de Invierno a los 15 años y 314 días de edad.

"Fue una carrera emocionante. Supimos regular las pruebas con calma y fue bellísimo comenzar así los Juegos. No podía soñar con un mejor comienzo y esto me da mucha más energía", comentó Fontana, mientras que Sighel expresaba que, "con el oro olímpico, se cierra un círculo" tras conquistar la única medalla que le faltaba luego de haber logrado una plata y un bronce.

"Lo que hizo el equipo fue algo increíble y me siento orgulloso", agregó al final de una prueba perfecta con su compañera Martina Valcepina, que se había preparado con sus compañeros y finalmente quedó marginada por una lesión, montada sobre sus hombros.

El cierre de Sighel, de espaldas en el último relevo, fue una de las imágenes que quedarán grabadas y lo explicó así: "Era algo que se me había ocurrido hace algún tiempo y pude ponerlo en práctica en el momento justo. Quería regalar algúna emoción al público, que nos alentó durante toda la competencia", agregó.

Fontana aprovechó la ceremonia de premiación mientras sonaban las estrofas del himno para recoger una máscara arrojada a la pista con su propia imagen sacando la lengua, una manera de descargar tensiones al final de una competencia electrizante.

"Son muchas las emociones aquí, en casa", resumió Fontana, al explicar que fue el joven Nadalini quién arengó a sus compañeros con una frase que también pasará a la historia: "Nos sorprendió antes de salir a la pista cuando nos dijo: 'Esta es nuestra casa y tenemos que defenderla'".

"Fue un triunfo merecido", destacó el debutante Nadalini, mientras que Luca Spechenhauser coincidía al considerar "épico el haber logrado esta medalla de oro ante nuestro pueblo, lo cual le da una dimensión aún mayor a este sueño cumplido".

"Fue un oro que ganamos transpirando, ya sea por el esfuerzo y el sacrificio de todos estos años, como por el calor que sentimos desde afuera", destacó Elisa Confortola, en tanto que Chiara Betti lo consideró "indescriptible. Es algo que ninguno de nosotros siquiera imaginaba".

Fontana resumió los motivos de esta consagración así: "Es un equipo que hemos construido en base a la velocidad de Chiara y la mía. Elisa también sabe patinar a alta velocidad y pese a que es su primer Juego Olímpico tiene experiencia y sabíamos que podíamos contar con Pietro para un final así".

"Nada (Nadalini, Ndr) y Luca también son jóvenes, pero sos veloces y a pesar de la falta de experiencia pudimos mantener la calma y concentrarnos sin dejarnos distraer por nada, ni por nadie", agregó, mientras que Sighel destacó: "Aprovechamos los errores de los demás, sobre todo las desatenciones y allí estuvo la clave de la victoria".

"La tranquilidad nos permitió interpretar mejor que a los demás las condiciones de pista", completó, mientras sus compañeros asentían y dedicaban el oro a "las familias y a todos aquellos que nos apoyaron. Esto es el fruto de haber creído siempre y del trabajo en equipo. Esperamos que esto sea un incentivo para nuestros colegas".

"Un oro que llega como resultado del juego en equipo" fue la frase a la que apeló el ministro de Deportes, Andrea Abodi, al expresar su felicitación al equipo italiano que -afirmó- "se metió de lleno en la historia con un espectáculo extraordinario de adrenalina pura, técnica, táctica, pero por sobre todo con un corazón enorme".

"Ella es consciente de su enorme capacidad y est es un premio a su enorme sacrificio por ser siempre la mejor", destacó Valeria De Gianni, amiga de Fontana, que es oriunda de Berbenno en Valtellina (Sondrio), desde donde arribaron a Milán unos 150 adolescentes de escuelas secundarias para alentarla.

"Es un gran orgullo para nosotros", destacó el alcalde Valerio Fumasoni, "no sólo para Valtellina, sino para toda Italia" y asegurar que "este es apenas el comienzo y Arianna seguramente nos regalará más alegrías", mientras el párroco Don Nicola hacía sonar las campañas de la iglesia en Berbenno de Valtellina a la distancia sumándose a la celebración.

"Arianna Fontana ya está en la historia", coincidió Federica Picchi, subsecretaria de deportes de la región de Lombardía, cuyo gobernador, Attilio Fontana, afirmó: "Hoy, Italia ha escrito otra página memorable en nuestros Juegos. Una victoria emocionante que permanecerá por siempre en nuestros corazones".

(ANSA).