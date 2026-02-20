Milán-Cortina: Sin medalla, pero feliz

Fontana, de 35 años y quien en esta edición de los Juegos de Invierno sumó oro en la prueba de relevos mixtos y plata en la competencia de relevos femenina de 3 mil metros y en la individual sobre 500 metros, había logrado avanzar a la final a pesar de una caída que sufrió buscando el boleto a semifinales.

Pero en la definición de los 1.500 metros cerró quinta con un tiempo de 2'32"783, por delante de su compatriota Arianna Sighel (2'33"052) y por detrás de la surcoreana Gilli Kim, que la había precedido también en una de las semifinales y se colgó la medalla de oro al completar la distancia en 2'32"076.

El segundo escalón del podio y la plata fue para la también surcoreana Minjeong Choi, que había ganado su semifinal y en la final terminó con un registro de 2'32"450, por delante de la estadounidense Corinne Stoddart, a la que también superó en una de las semifinales y que sumó bronce con un tiempo de 2'32"578.

Entre Stoddart y Fontana se ubicó en el cuarto puesto la china Jingru Yang, quien con un crono de 2'32"713 quedó a un paso del podio en la prueba que cerró por detrás de las italianas, en el octavo puesto, la atleta Yan Ching Lam, de Hong Kong, que completó la distancia en 2'35"755.

"¨Los Juegos de Invierno de 2030? No lo sé. Debo digerir todo esto, las emociones increíbles que viví incluso en las competencias en las que no gané una medalla", respondió apenas finalizada la prueba Fontana, en relación con la próxima edición que se celebrará en Francia.

"En diciembre no sabía qué esperar de estos Juegos después de la lesión que sufrí y el objetivo era tratar de disputar todas las finales y lo logré, lo cual para mí es muchísimo. A los 35 años, no podría pedir más. Cinco finales y tres medallas", resumió.

Efectivamente, Fontana no podría pedir más tras haber superado en estos Juegos el récord de 33 medallas olímpicas que sobrevivió durante 66 años y que compartía con el legendario esgrimista italiano Edoardo Mangiarotti, pues ya había cosechado un bronce en Turín 2006, otro en Vancouver 2010, una plata y dos bronces en Sochi 2014, un oro, una plata y un bronce en Pyeongchang 2018, uno oro y dos platas en Pekín 2022 y las tres en esta edición.

"Mi padre estaría muy feliz", afirmó días atrás Carola Mangiarotti, al aludir a la decimocuarta medalla olímpica de Fontana con la que superó el récord del esgrimista fallecido a los 93 años de edad el 25 de mayo de 2012 había hecho historia en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos entre los que se disputaron en Berlín 1936 y los que se celebraron en Roma en 1960 al conquistar seis oros, cinco platas y dos bronces (de los cuales ocho los logró en la disciplina de espada y otros cinco en florete), a los que sumó 26 medallas en mundiales, la mitad de ellas doradas.

"Los récord están para ser superados y que haya ocurrido después de 66 años me parece justo", afirmó Carola Mangiarotti, ex atleta también y quien en diálogo con ANSA también expresó su felicidad por el hecho de que "haya sido una mujer la que superó el récord", al confesar que le gustaría conocer personalmente a Fontana, quien hoy volvió a demostrar un carácter a prueba de balas para instalarse en la final de los 1.500 metros.

Fue tras sufrir una caída camino a las semifinales por un toque con la polaca Kamila Sellier, que se llevó la peor parte porque en la caída golpeó violentamente su cabeza contra el hielo y debió ser retirada de la pista en camilla y con un cuello ortopédico, mientras Fontana se tomaba el brazo dolorido, pero logró continuar gracias a la asistencia del fisioterapeuta.

"Quisiera agradecerle el público por su aliento porque me ayudó a recuperarme de la caída. Los golpes en el glúteo y en la espalda todavía me duelen, pero no quería perderme la final", afirmó Fontana, conforme con su histórica actuación en Milán-Cortina, histórica también para Italia, que refrendó su mejor actuación de siempre sumando hoy un nuevo bronce, decimotercero en una cita en la que festejó 27 medallas, incluidos nueve oros y cinco platas. (ANSA).