Milán-Cortina: Suecia venció a EE. UU. en final de torneo de dobles mixto de curling

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 10 FEB - Los suecos Isabella y Rasmus Wrana vencieron a los estadounidenses Cory Thiesse y Korey Dropkin en la final del torneo de dobles mixto de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026, en el que Italia completó el podio.

Isabella y Rasmus Wrana vencieron por 6-5 a Thiesse y Dropkin para sellar la tercera medalla de Suecia en Milán-Cortina 2026, donde la delegación de ese país escandinavo también ganó 2 preseas de plata y 1 de bronce.

A su vez, Stefania Constantini y Amos Mosaner, que habían perdido con Estados Unidos en semifinales, vencieron por 5-3 a los británicos Jennifer Dodds y Bruce Mouat para sellar la séptima medalla de bronce de la delegación de Italia, que acumula un total de 11 preseas (2 doradas y 2 de plata).

Constantini y Mosaner, que habían ganado la medalla dorada en Pekín 2022, recibieron elogios del ministro de Deportes y Juventud de Italia, Andrea Abodi, luego de su triunfo ante el equipo británico.

"Once es realmente un gran número, y aún queda mucho camino por recorrer. Una medalla de bronce buscada y ganada con corazón y determinación. Es increíble ver cómo se lanza la piedra con aparente facilidad, un movimiento ligero pero preciso, firme y efectivo que refleja la determinación de alcanzar ese 'hogar' en el hielo", escribió Abodi en redes sociales.

"La armonía y la conexión entre Stefania y Amos serán una fuente de inspiración para muchos jóvenes italianos que quieran descubrir la alegría del curling. El gobierno contribuirá a construir y mejorar las pistas de hielo", garantizó el ministro de Deportes y Juventud. (ANSA).