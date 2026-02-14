Milán-Cortina también es una cita del arte

La iniciativa está vinculada a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos para afirmar, como explicó el presidente de Fiera Milano, Carlo Bonomi, "que el legado de los Juegos no se limita a la infraestructura, sino también a la cultura, el significado y la responsabilidad con la ciudad".

La pintura representa el episodio bíblico narrado en el Génesis (32,23-33), capturando el momento de mayor tensión en la lucha nocturna entre Jacob y el ángel, cuando este, incapaz de dominar, le disloca la cadera.

"Esta obra, que hoy ponemos a disposición del público de forma gratuita, narra una lucha, pero una lucha con valores —sacrificio, compromiso con el bien— intrínsecos al espíritu olímpico", añadió Bonomi, recordando también el llamamiento del Papa a que "durante los Juegos Olímpicos, redescubramos el auténtico espíritu olímpico, el de la paz, que es el valor más importante".

La obra forma parte de las colecciones del Museo Diocesano Carlo Maria Martini de Milán desde 2002. "Estamos encantados de estar presentes en la Feria de Milán, cuyos pabellones albergan algunos de los eventos de los Juegos Olímpicos de Invierno, con una de las obras más representativas de nuestra colección", declaró la directora, Nadia Righi.

"Es una obra que parece recordarnos que la contienda no es solo un enfrentamiento, sino sobre todo una confrontación que puede conducir al cambio", amplió.

Una pintura "que capta plenamente el profundo significado de los Juegos Olímpicos; muestra un enfrentamiento que, en lugar de conducir a la muerte como una guerra, abre el camino a la vida", concluyó Monseñor Luca Bressan, Vicario de Cultura, Caridad, Misión y Acción Social de la Diócesis de Milán y Presidente del Museo Diocesano Carlo Maria.

Morazzone perteneció al grupo de los pintores lombardos calificados por Roberto Longhi como post-manieristas o pre-barrocos, en los que se aúnan las corrientes contrarreformistas promovidas por Carlos Borromeo, un incipiente naturalismo y el clasicismo romano. (ANSA).