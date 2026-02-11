Milán-Cortina: tercer oro de Von Allmen

"Ni siquiera en sueños hubiese imaginado que ganaría tres oros en un mismo Juego", confesó Van Allmen, quien se impuso con un tiempo de 1'25"32 y cerró por delante del estadounidense Ryan Cochran-Siegle, plata con 1'25"45, y de su compatriota Marco Odermatt, bronce con 1'25"60.

"Hoy, cuando partí, lo hice con la tranquilidad de haber ganado dos oros previos y cuando llegué pensaba que con ese tiempo ni siquiera me subiría al podio, pero después la pista empeoró y eso me ayudó mucho", explicó Von Allmen, que sumó tres de los cuatro oros obtenidos por Suiza en la cita que la ubican en el segundo puesto del medallero.

"Sigo siendo el mismo", prometió a pesar de su gesta el esquiador helvético, que comienza a erigirse en una de las grandes estrellas de estos Juegos y afirmó: "Estoy muy contento de haber podido lograr todo lo que me fue posible en estos últimos días. Se ve que la suerte está de mi lado".

En el sexto puesto (1'25"95) finalizó el italiano Giovanni Franzoni, quien había logrado la medalla de plata el sábado en prueba de descenso en la que su compatriota Dominik Paris sumó bronce, pero en la que hoy ni siquiera logró completar la competencia.

"No tiene sentido enojarse, pero este resultado me hace mal porque cerré a 35 centésimas del podio", destacó Franzoni, quien volverá a competir el sábado, aún cuando reconoció: "Sabía que no era favorito, pero de todos modos estoy conforme con la actuación porque estaba muy nervioso antes de partir".

"Von Allmen estuvo increíble y por algo es un campeón. Lograr tres medallas de oro en una primera participación en un Juego Olímpico es algo pocas veces visto y merece ser felicitado.

Tengo muchas cosas que aprender de él", confesó el italiano.

París, en tanto, explicó que su opaca actuación respondió a que "se me desenganchó un esquí, algo poco habitual. No tuve suerte y no pude demostrar lo que soy capaz de hacer", al anticipar que más allá de lo que muchos suponían, esta quizás no sea su última participación en un Juego Olímpico: "Probablemente sí, pero no está dicho", destacó.

Otro italiano, Christof Innerhofer, cerró la competencia en el undécimo puesto (1'26"50), tras lo cual afirmó: "Pienso que era el único que creía que podía llegar a competir en estos Juegos y eso me hace sentir realmente orgulloso. Hay quienes a los 40 años (tiene 42, Ndr) se sienten viejos, pero yo sigo sintiendo la misma pasión que los jóvenes contra los que compito". (ANSA).