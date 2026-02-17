Milán-Cortina: “Trump en el cierre?

(di Bianca Manfredi) (ANSA) - MILAN, 17 FEB - El presidente estadounidense, Donald Trump, podría viajar a Milán para asistir el domingo a la gran final de hockey sobre hielo si el equipo de su país, que espera por Suecia o Letonia en los cuartos de final, disputa el partido por el oro en la jornada de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo, el 22 de febrero.

El rumor comenzó a tomar fuerza en esta jornada de la cita, aunque no recibió confirmación oficial de ningún tipo, aunque dada la importancia que tiene esta disciplina en ese país, que celebró el oro en 1960 y en 1980 y sumó, además ocho medallas de plata olímpicas y un bronce, no puede darse por descartada.

A tal punto que la primera competencia en la que participaron los atletas de ese país en esta edición y que contó con la presencia del vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, fue justamente el estreno de la selección femenina de hockey sobre hielo ante Finlandia.

Vance y su esposa habían participado en la ceremonia inaugural de los Juegos de Milán-Cortina en el estadio Giuseppe Meazza, donde el público aplaudió a la delegación de su país, pero silbó al funcionario cuando las cámaras lo enfocaron en el palco.

El vicepresidente estadounidense había aterrizado en el aeropuerto de Malpensa un día antes y lo primero que hizo apenas desembarcó en Milán fue visitar a los equipos de hockey sobre hielo alojados en el hotel Sheraton, de Gallarate.

El combinado masculino ganó sus tres partidos en la ronda inicial (ante Letonia, Dinamarca y Alemania) y espera ahora en cuartos de final por el ganador justamente del duelo entre Letonia y Suecia (instancia en la que Alemania chocará con Eslovaquia tras eliminar a Francia, Finlandia con Suiza, "verdugo" de Italia, y Canadá con República Checa, que dejó en el camino a Dinamarca).

Si Trump finalmente decide no viajar a Italia, sí podría hacerlo su esposa y primera dama, Melania, aunque cualquiera de los dos escenarios obliga a mantener alta la guardia, como sucedió durante la presencia de Vance en medio de protestas contra la participación en los Juegos de efectivos del ICE, el controvertido Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.

Durante la estadía de Vance hubo cierre de calles, francotiradores apostados en los lugares que visitó y un total de 45 vehículos, 15 más de los que demandó la comitiva del secretario de Estado, Marco Rubio, lo que da una dimensión del operativo que sería desplegado en caso de que el jefe de la Casa Blanca o la primera dama decidan viajar.

Si lo hacen, el Air Force One podría aterrizar en Linate, que está a dos salidas de la circunvalación del Arena Santa Giulia, donde se jugará la final del hockey sobre hielo masculino, en lugar de hacerlo en el aeropuerto de Malpensa, que está a más de 70 kilómetros de ese lugar.

Un indicio de la eventual visita de Trump lo dio la presencia en Milán del director del FBI, Kash Patel, aunque el gobernador de la región de Lombardía, Attilio Fontana, dijo al respecto hoy: "Por ahora no fuimos puestos en alerta, pero si decide viajar, será bienvenido como todos los que lo han hecho para participar de estos grandes Juegos de Invierno".

Confirmada la ausencia, en cambio, en la ceremonia de clausura prevista en Verona, tal como sucedió en la principal de apertura, del presidente francés, Emmanuel Macron, quien estará representado por el primer ministro, Sébastien Lecornu, dado que en los Alpes franceses se celebrará la próxima edición de los Juegos de Invierno en 2030.

En lo que refiere a la posible presencia de Trump, Andrea Varnier, CEO de la Fundación Milán-Cortina 2026, comentó: "No tenemos esa información y si sucede seremos informados.

Obviamente que tendría un impacto logístico, pero por el momento no hubo confirmación alguna", agregó.

MFForse Melania, forse il presidente Trump: per la finale del torneo olimpico di hockey, in programma domenica pomeriggio, a Milano l'ipotesi della presenza del presidente degli Stati Uniti o della first lady e sua consorte ha comunque allertato le forze dell'ordine anche se, in assenza di conferme da Washington, non è stato messo in atto un piano ad hoc. Il suo arrivo, al momento, è infatti soltanto una ipotesi, e molto dipende anche dai risultati della squadra a stelle e strisce.

"¿Si Trump viajará para presenciar la final masculina del hockey sobre hielo? Eso es algo que deberían preguntarle directamente a la Casa Blanca", se excusó el vocero del Comité Olímpico Internacional (COI), Mark Adams al ser consultado sobre estas versiones y explicar que "no estamos en conocimiento de cuáles son los movimientos de los jefes de Estado y de gobierno".

"No sabemos si Trump viajará. Es su decisión, pero si decide venir, obviamente será bienvenido", explicó el viceprimer ministro y ministro de Transportes e Infraestructura de Italia, Matteo Salvini, mientras que el comandante de la policía de Verona, Luigi Altamura, confirmó que "si eso sucediera, nos veremos obligados a reforzar el operativo de seguridad" para la ceremonia de clausura.

En esa ceremonia, según se supo, la Casa Blanca anunció que la delegación que participará estará encabezada por Linda McMahon, secretaria de Educación, junto con el embajador estadounidense para Italia y San Marino, Tilman Joseph Fertitta, y por Ryan Suter, que disputó los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010 y de Sochi 2014 con el equipo masculino de hockey sobre hielo. (ANSA).