Milán-Cortina: Trump no viajará

Lo confirmó hoy la Casa Blanca, al informar que el mandatario tiene agendadas dos reuniones, a primera hora del domingo y al mediodía, que le impedirán concurrir a la final de esa disciplina para alentar a su equipo, que irá en busca de un tercer oro ante el rival más laureado a nivel olímpico, con nueve medallas doradas.

El seleccionado estadounidense sí contó con el aliento del vicepresidente J.D. Vance, quien estuvo presente en la ceremonia inaugural principal de estos Juegos que se celebró en el estadio Giuseppe Meazza de Milán, el 6 de febrero, y asistió a algunos partidos del equipo.

En el duelo que clasificó a la final del hockey sobre hielo a Estados Unidos, con triunfo por 6-2 frente a Eslovaquia el viernes, sí estuvo presente el director del FBI, Kas Patel.

El anuncio de la Casa Blanca seguramente llevará tranquilidad a los encargados de velar por la seguridad de la ceremonia de clausura de los Juegos de Invierno que se realizará el domingo en Verona, pues su presencia hubiese obligado a redoblar la atención en el operativo desplegado para que la fiesta transcurra en paz. (ANSA)