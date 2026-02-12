Milán-Cortina: Ucrania en "guerra" con el COI

(di Andrea Buoso) (ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 12 FEB - El atleta ucraniano Vladyslav Heraskevych no será recordado por una brillante actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo, pero sí por haber logrado el protagonismo que buscaba

Su afán por aprovechar la difusión mediática para expresar su rechazo a la guerra con Rusia con un gesto que pretendía rendirle homenaje a sus colegas caídos en el conflicto bélico terminó costándole la descalificación

Heraskevych, quien en la anterior edición de los Juegos de Invierno de Pekín 2022 desplegó una bandera que decía "No a la guerra en Ucrania", había sido advertido por el Comité Olímpico Internacional (COI)

Fue después de que durante un entrenamiento exhibió un casco con la imagen de los rostros de deportistas de su país fallecidos en la guerra

Sí lo había habilitado para lucir un brazalete negro en señal de luto y para declarar a voluntad en conferencias de prensa o en zonas mixtas, pero le prohibió volver a lucir ese casco durante las competencias de skeleton

Heraskevych desoyó el consejo y terminó siendo descalificado después de una mañana tensa, con reuniones en las que participó la presidenta de la entidad, Kirsty Conventry

El COI consideró que el casco violaba el reglamento y como el atleta persistía en su posición le retiró su acreditación, situación que encendió los ánimos en Kiev y generó una protesta de los deportistas ucranianos en la prueba de relevos mixta de trineo, al final de la cual se arrodillaron y alzaron sus cascos blancos al cielo

Imagen que hizo recordar a aquella de los puños en alto enfundados en guantes negros de Tommy Smith y John Carlos en los Juegos de México 1968 y denunciaba la discriminación hacia la población afroamericana en Estados Unidos, que hoy tiene su correlato en la dura política inmigratoria del presidente Donald Trump

La presencia de efectivos del ICE, cuestionado Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) estadounidense que provocó las muertes en Minneapolis de la poetiza Renée Nicole Good y del enfermero Alex Jeffrey Pretti también fue motivo de protestas en Milán-Cortina, que fueron reprimidas

El tema volvió a irrumpir en escena cuando el esquiador Hunter Hess, aseguró: "Representar a mi país en este contexto me genera sentimientos encontrados" y recibió la inmediata respuesta de Trump, quien lo calificó como "un auténtico perdedor que no debería siquiera haberse presentado"

Distinta la situación de Heraskevych, que en medio de las negociaciones de paz impulsadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, recibió hoy el respaldo del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky

El mandatario le agradeció por "tomar clara posición al rendirle tributo a la memoria de sus colegas caídos" y consideró que su descalificación representa "una segunda agresión" contra su país

"El deporte no significa ser indiferente y el movimiento olímpico debería contribuir a ponerle fin a la guerra en lugar de darle la razón al agresor. La descalificación de Heraskevych es por demás elocuente y contradice los principios básicos de los Juegos Olímpicos, que son la justicia y el apoyo a la paz", afirmó

"El gesto de nuestro deportista es para recordarle al mundo el precio que pagamos por luchar por nuestra independencia y no viola ninguna regla, mientras que Rusia viola permanentemente los principios olímpicos y aprovecha los Juegos con fines bélicos", agregó

"En 2008 (durante los Juegos de Pekín) entró en guerra con Georgia, en 2022 (en la edición de Invierno celebrada en esa misma ciudad) invadió Ucrania y en esta, a pesar de los numerosos llamados a un cese del fuego durante los Juegos, demostró un total desprecio e incrementó sus ataques con misiles y drones contra nuestra infraestructura energética y contra nuestro pueblo", concluyó

"600 deportistas y entrenadores ucranianos fueron asesinados en la guerra y no podrán participar en los Juegos, ni en ninguna competencia internacional, pero 13 atletas rusos participan en Milán-Cortina como neutrales pese a que respaldan la agresión de su país y la ocupación de nuestro territorio. Ellos deberían ser descalificados", afirmó

"Estamos orgullosos de Vladyslav porque tener coraje es más importante que tener medallas", finalizó

Al anunciar la descalificación de Heraskevych, el COI aclaró que estaba "muy interesado en su participación y por eso se reunió con él para encontrar una manera de rendirle homenaje a sus colegas fallecidos en la guerra"

"La escencia de este caso no está en el mensaje, sino en el modo en el que pretendía expresarlo", aclaró al recordar que Heraskevych "firmó como todos los atletas" un compromiso con las líneas directivas del COI y "recibió apoyo en las últimas tres ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno a través de una beca olímpica"

El deportista, que anunció que apelará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), destacó: "Desde el primer día dije que no estaba de acuerdo con el COI y por eso seguiré defendiendo mis derechos"

Triste por su decisión se dijo Coventry, primera mujer y primera africana en presidir el COI, después de haber hablado cara a cara con él

"No le hablé como presidenta, sino como atleta. Tenemos normas que respetar para permitir que los deportistas puedan expresarse", dijo, pero Heraskevych no las respetó

"No siento que violé ningún reglamento y percibo grandes incongruencias en esta decisión y en la explicación. Tanto el COI, como la ISBF (Federación Internacional de Skeleton y Bobsleigh) saben que no violé las reglas"

"No tendré mi momento en estos Juegos lamentablemente porque creo que podía haber peleado por medallas", afirmó el ucraniano

su canciller, Andriy Sybiga, calificó la decición del COI como "un momento vergonzoso que quedará en la historia al castigar no solo a un atleta, sino a su propia reputación"

El vocero del COI, Mark Adams, señaló: "Entendemos la presión de algunos gobiernos para que sus atletas se expresen, pero las reglas son iguales para todos, fueron redactadas por y con los atletas y establecen que el espacio de competición debe ser neutral"

"Existen más de 130 conflictos armados en todo el mundo y no podemos permitir que todos se expresen durante las competencias.

Queríamos que Heraskevych compitiera y le dimos opciones para expresar su dolor. Lamentablemente, persistió en su postura y debimos descalificarlo", concluyó. (ANSA)