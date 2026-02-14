Milán-Cortina: un triste debut

El sueño de la deportista oriunda de Nápoles se convirtió en pesadilla con esta lesión que confirmó la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI) con un comunicado en el que dio a conocer la gravedad de la lesión con el parte médico de la comisión médica de la entidad.

"Giada será evaluada en los próximos días y con su familia analizaremos la fecha adecuada para someterla a una cirugía mediante la cual le será reconstruido el ligamento cruzado", explica la nota que generó un clima de tristeza en medio de la alegría por la gran actuación de los deportistas italianos en los Juegos de Milán-Cortina D'Ampezzo.

Fin de temporada para la joven atleta después de haber ido a una resonancia magnética que confirmó los malos pronósticos sobre la lesión que padeció la bautizada como "Pantera negra" tras haber debutado el martes en la prueba combinada por equipos en el Tofane Alpine Skiing Centre junto con Nadia Delago que tampoco alcanzó a completar.

La gran promesa del esquí italiano, hija de madre colombiana que comenzó a practicar este deporte a los tres años de edad en los Apeninos, seguramente no olvidará el debut en los Juegos Olímpicos, aunque su corta edad promete la posibilidad de revancha en el futuro para superar este mal trago que le deparó el destino. (ANSA).