Milán-Cortina: Una obra callejera en protesta por el ICE

Esta es la imagen de la nueva y provocadora obra de la artista urbana Laika, titulada "­Fuera ICE!", que apareció frente a la sede del CONI, el Comité Olímpico Italiano en Viale Tiziano, Roma, en protesta por la presencia de agentes de la fuerza migratoria de EEUU en las Olimpíadas de Milano-Cortina.

"La presencia de la agencia antiinmigración es inaceptable.

En los últimos meses, el mundo entero ha visto su verdadero rostro: turbas racistas y violentas, empleadas por Trump, que llevan a cabo auténticas redadas al estilo de la Gestapo", denunció la artista al explicar su obra.

."Son ellos quienes dispararon a Renee Good en la cara, acribillaron al enfermero Alex Pretti y arrestaron a Liam Conejos Ramos, un niño de cinco años", agregó.

Según Laika, "la presencia del ICE en los Juegos socava valores fundamentales de la Carta Olímpica, como la solidaridad y la lucha contra la discriminación, que afirman el principio de que el deporte está al servicio del desarrollo humano armonioso, fomentando el surgimiento de una sociedad pacífica comprometida con la defensa de la dignidad humana".

La artista también criticó al presidente del CONI, Giovanni Malag•, y a la presidenta del COI, Kirsty Coventry: "Me indigna que el COI y el CONI no hayan adoptado una postura clara y coherente con sus valores, sino que hayan hecho la vista gorda, minimizando el problema como responsabilidad exclusiva de los estados y los gobiernos", sostuvo.

"Hoy, todo el mundo del deporte, y más allá, alza la voz: no hay cabida para el racismo, la violencia ni para quienes amenazan la democracia. La 'magia del espíritu olímpico' también proviene de esto", destacó Laika.

Finalmente, la artista hizo un llamamiento a la población para participar en la manifestación "Movilicemos la Ciudad - ­Adiós a ICE!", programada para el viernes en Milán. (ANSA).