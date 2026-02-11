Milán Cortina: Valeria Mazza alentó a su hijo

"Fuerza Tizi" decía el mensaje que publicó en las redes Mazza, que condujo el Festival de San Remo junto con Pippo Baudo y Sabrina Ferilli en 1998 y está casada con el empresario Alejandro Gravier, padre de Tiziano, que finalizó vigesimoctavo en la competencia, a 3,74 del vencedor, el suizo Franjo Von Allmen, quien sumó su tercer oro en tres competencias disputadas en esta edición.

Presente también el argentino Javier Zanetti, vicepresidente de Inter, quien comentó: "Bormio es espléndida. Venía en mis épocas de futbolista cuando hacíamos la pretemporada con Inter y siento una gran emoción en volver para estos Juegos, un evento único que se celebra en una atmósfera bellísima".

El "Pupi", que también hizo fuerza por su compatriota Gravier, recordó haber "tenido la suerte de disputar los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, en los que conquistamos la medalla de plata (Argentina perdió la final por 3-2 ante Nigeria, Ndr). Allí supe lo que significaba participar de un evento así", confesó.

(ANSA).