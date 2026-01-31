Milán-Cortina: Villa Olímpica abrió sus puertas

La delegación "azzurra" fue una de las primeras en instalarse, pero luego comenzaron a arribar los representantes de Alemania, República Checa y Japón, cuya presencia empieza a darle vida y color al lugar que será el epicentro donde se concentrarán la mayoría de las delegaciones.

La estructura que albergará a unos 1.700 atletas de todo el mundo se encuentra completamente operativa y cuenta no solamente con habitaciones, sino también con restaurantes, centros de entrenamiento en un ambiente seguro, accesible y acogedor.

"Ante todo, queremos que los atletas se sientan como en su propia casa desde que llegan", destacó Flaminia Tamburi, responsable del funcionamiento de la Villa Olímpica que, aclaró, "debe ser un lugar donde los deportistas puedan descansar, concentrarse y sentirse bien recibidos para poder gozar del clima olímpico".

"Nuestro principal objetivo es permitirles todas las facilidades para que puedan dar el máximo de sí en las competencias", agregó la encargada del lugar que cuenta con un comedor abierto las 24 horas durante los siete días de la semana y con un menú personalizado en base a las exigencias de los atletas-comensales.

Son cerca de 180 los voluntarios, sumados a otros 100 empleados y colaboradores, los que intentarán hacer que la estadía de los atletas resulte lo más placentera posible, como destacaron esos mismos deportistas y dirigentes de las delegaciones que visitaron o que ya están alojados en la Villa Olímpica, destacó Tamburi.

"Es algo muy gratificante para todos aquellos que trabajaron duro para hacer posible este momento", agregó, al expresar su "enorme orgullo y emoción por el resultado de meses de preparación y de trabajo en equipo que hoy se hacen realidad".

A medida que transcurran los días, el espacio se irá poblando y renovándose con los atletas de los 92 países participantes, que desfilarán en la ceremonia inaugural prevista en el Giuseppe Meazza, en la que confirmó su presencia el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

En total, serán cerca de 50 los jefes de Estado y de gobierno que participarán en la ceremonia en el marco de una situación internacional inestable debido a los conflicto que subsisten en distinos puntos del planeta que obligan también a mantener la guardia en alto a los encargados de velar por la seguridad de todos los presentes.

Entre las personalidades destacadas está el vicepresidente estadounidense, James David Vance, quien estará custodiado por una guardia especial del ICE (la controvertida fuerza del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ese país), al igual que el secretario de Estado, Marco Rubio.

El gobierno italiano y la Cancillería desarrollaron un rígido protocolo de seguridad para las autoridades y las delegaciones en una edición de los Juegos en la que se anuncian marchas de protesta contra la presencia de Israel debido al genocidio palestino en Gaza. (ANSA).