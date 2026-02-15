Milán-Cortina: Vonn no se rinde

La atleta de 41 años sufrió una fractura de fémur en la pierna izquierda durante la caída que padeció el domingo en la prueba de descenso libre femenina y agradeció "la montaña de mensajes que recibí diciéndome que lo que me sucedió los puso tristes. Por favor, no estén tristes. Tengo la fuerza para seguir luchando porque lo hice y lo seguiré haciendo siempre", aseguró con una nota en las redes sociales.

"Cuando recuerdo mi accidente, no me quedé en la puerta de salida sin ser consciente de las posibles consecuencias. Sabía lo que hacía y elegí arriesgarme. Todos los esquiadores corren ese mismo riesgo porque incluso siendo la persona más fuerte del mundo, la montaña siempre tiene la carta de la victoria", explicó Vonn, al asegurar que "nada está garantizado en la vida".

"Estaba dispuesta a arriesgarme, esforzarme y sacrificarme por algo que sabía que era absolutamente capaz de hacer. Siempre me arriesgaré a sufrir un accidente y darlo todo, en lugar de arrepentirme porque no quiero cruzar la meta y decir: '¨Y si...?' Para ser sincera, estaba más fuerte físicamente que nunca", comentó la esquiadora que volvió al ruedo después de anunciar su retiro en 2019.

En relación con aquel momento, Vonn aseguró que "esta vez estaba más fuerte que en esas épocas, cuando gané la medalla de bronce en el Campeonato Mundial. Mentalmente estaba perfecta, concentrada y con hambre de gloria, pero tranquila. Me había entrenado a fondo en los últimos meses y los podios en las competencias que disputé en la temporada fueron una prueba para animarme a disputar estos Juegos", completó.

"Estas cosas pueden pasar y son el reto que afrontas cuando persigues tus sueños. Puedes caer, pero si no lo intentas, nunca lo sabrás. Así que, por favor, no estén tristes. Incluso esta caída valió la pena. Cuando cierro los ojos por la noche, no me arrepiento de nada, y el amor que siento por el esquí sigue vivo. Estoy deseando que llegue el momento de volver a la cima de la montaña. Y lo haré", prometió. (ANSA).