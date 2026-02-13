Milán-Cortina: Vonn otra vez al quirófano

"Mañana me someteré a una cuarta cirugía. Después volveré a casa, pero necesitaré de una quinta operación", explicó la atleta de 41 años en la red social Instagram, al dar a conocer en primera persona un parte médico sobre sus condiciones de salud tras haber sufrido una fractura de fémur en la pierna izquierda durante la caída que padeció el domingo en la prueba que consagró a su compatriota Breezy Johnson.

Desde su lecho en el Hospital Ca'Foncello de Treviso, Vonn aprovechó para "darle las gracias a todos los que me enviaron mensajes de aliento, peluches y regalos. Un gesto bellísimo que me ayuda mucho en mi recuperación y para superar estas jornadas difíciles de internación tras las que recién ahora vuelvo a sentirme yo misma, aunque sé que el camino que me queda por recorrer todavía es largo", aclaró.

"En este momento estoy bastante preocupada porque no puedo moverme, aunque me reconforta recibir la visita de tantos amigos y familiares. Soy afortunada por contar con tantas personas que me rodean", confesó antes de enviarle también un mensaje a la delegación estadounidense que participa en esta edición de los Juegos: "Fuerza team USA. Es espléndido verlos. Sigan adelante".

(ANSA).