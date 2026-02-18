Milán-Cortina-Vonn: Sobre llovido, mojado

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 18 FEB - La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn comunicó una triste noticia en las redes sociales al informar de la muerte de Leo, un perro mestizo de 13 años, al día siguiente del grave accidente que ella sufrió mientras competía en la prueba de descenso libre femenino y que puso fin a su experiencia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo

"Estos días han sido increíblemente duros, probablemente los más duros de mi vida", comentó la atleta de 41 años que ya regresó a Estados Unidos tras haber sido sometida a cuatro cirugías en el Hospital Ca' Foncello de Treviso debido a la fractura de fémur que padeció en su pierna izquierda el 8 de febrero, un día antes del fallecimiento de su mascota, que había adoptado en 2014

Leo, que había sido atropellado por un automóvil, fue uno de los perros que adoptó la atleta y representó un apoyo emocional para Vonn después de algunas de las lesiones que padeció a lo largo de su prolífica carrera, cuyo fin anunció en 2019 y que retomó con éxito cinco años más tarde con el objetivo de competir en la que fue su quinta participación en un Juego Olímpico de Invierno

El primero lo disputó en Vancouver en 2010 y conquistó un oro en la prueba de descenso libre, al que sumó un bronce en el SuperG, medalla que repitió en Pyeongchang 2018 nuevamente en la prueba de descenso, la misma en la que se accidentó en la actual edición, habiéndose perdido la que albergó Sochi en 2014 por una lesión en los ligamentos cruzados anteriores de la que se rehabilitaba cuando decidió adoptar a Leo

"No puedo aceptar todavía que Leo se haya marchado. Mientras yacía en la cama del hospital, nos despedimos de él", confesó hoy la esquiadora al recordar que su mascota fue fundamental para superar el revés que significó quedar al margen de aquella cita olímpica: "Me levantó cuando estaba deprimida y me sostuvo mientras veíamos en el sofá los Juegos de Sochi, al reconocer que su partida se dio "en un momento en el que perdía muchas cosas importantes en tan poco tiempo"

"Ahora, Leo está junto a Lucy, Bear (otros dos perros que fueron sus mascotas), mi mamá, mis abuelos y tanta gente que he perdido en los últimos años", se consoló Vonn, que deberá someterse a una quinta operación en breve y al aludir a esa situación, aseguró: "Cuando cierre los ojos, pensaré en él", que finalmente debió rendirse a la larga batalla que libró contra el cáncer

(ANSA)