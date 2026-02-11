Milán-Cortina: Zoeggeler advierte

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 11 FEB - "Con dos medallas de oro, la política no puede cerrar esta pista", afirmó Armin Zoeggeler, entrenador del equipo italiano de trineo que elevó a cuatro la cosecha de medallas doradas de Italia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina tras los celebrados en las pruebas masculina y femenina.

"No sucederá", agregó Zoeggeler, una leyenda de esta disciplina que en sus tiempos conquistó oro en la prueba individual en Salt Lake City 2022 y en Turín 2006, además de una plata y tres bronces olímpicos, al ser consultado sobre si la pista Eugenio Monti de Cortina D'Ampezzo tendrá el mismo triste destino de la de Cesana, escenario en los Juegos disputados en Turín hace 20 años.

"Cuidemos esta pista porque significa mucho para el futuro, sobre todo para quienes practican trineo, skeleton o bobsleigh", afirmó. (ANSA).