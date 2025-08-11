Milan: Daremos todo, Giménez

“Soy el mismo Santiago, pero con más hambre, más ganas y, sobre todo, más pasión. El libro de pases de invierno es duro, con un equipo nuevo y una situación complicada. Pero ahora empiezo de cero”, enfatizó Giménez.

“Tengo muchísimas ganas y creo en mí mismo y en el equipo. Lo daremos todo para lograr nuestros objetivos”, garantizó el delantero mexicano en diálogo con la cadena Sky Sport tras reincorporarse al plantel dirigido por Massimiliano Allegri después de sus vacaciones.

“Me siento muy bien, gracias a Dios. He podido disfrutar de tiempo con mis seres queridos, con mi familia. Ahora tengo muchísima energía para lo que viene y, sin duda, lo daré todo por el club”, completó Giménez, de 24 años y arribado al Milan en febrero pasado procedente del Feyenoord a cambio de 30 millones de euros.

En tanto, Allegri, quien afronta su segundo ciclo como DT del Milan, al cual guió a ganar la edición 2010-11 de la Serie A, recibió un saludo de Juventus por su cumpleaños número 58.

“¡Feliz cumpleaños, Max!”, se lee en el mensaje que Juventus publicó en su cuenta de X, la red social conocida anteriormente como Twitter, para saludar a Allegri, quien fue destituido el 17 de mayo de 2024 en su segundo ciclo como DT de la "Vecchia Signora".

Allegri celebró la conquista de 12 trofeos en las ocho temporadas que dirigió a Juventus entre 2014 y 2024 (con una interrupción entre 2019 y 2021), en las que acumuló un total de 407 partidos (solo superado por los 600 de Giovanni Trapattoni).

