Milan empata 2-2 con Pisa y podría perder el liderato de la Serie A

Sorpresa en San Siro: el AC Milan, líder de la Serie A por primera vez desde hace tres años, tropezó inesperadamente al empatar 2-2 en casa con el Pisa, que era colista antes del partido, este viernes en la apertura de la 8ª jornada.

Con 17 puntos, el Milan está ahora al alcance de sus principales perseguidores, Inter de Milán (2º) y Nápoles (3º), que tienen ambos 15 puntos y que se enfrentan entre sí el sábado.

El Milan puede incluso sentirse afortunado porque evitó la derrota en el descuento final (90+3), gracias a un disparo lejano del suizo Zachary Athekame.

Antes, los Rossoneri habían empezado bien el partido, adelantándose con un centro-chut del portugués Rafael Leão en el minuto 7, pero los toscanos remontaron después.

El Pisa igualó a uno en el 59, con un penal transformado por el incombustible jugador colombiano Juan Cuadrado (37 años).

En el 86, los visitantes llegaron a ponerse por delante cuando el angoleño Mbala Nzola aprovechó un error de marcaje de la defensa milanesa para fusilar ante Mike Maignan, pero el gol final de Athekame salvó al menos un punto para el equipo de Massimiliano Allegri.

"Tendríamos que haber matado el partido en la primera parte. Ahí nos faltó fortuna. Hemos jugado bien y hay que continuar así, aunque da rabia sentir que has perdido dos puntos", declaró el veterano mediocampista croata Luka Modric a la plataforma DAZN.

Es el séptimo partido sin derrota (cinco victorias, dos empates) para el Milan, pero le deja un sabor amargo, en una noche donde echó de menos a Christian Pulisic y Adrien Rabiot, bajas hasta mediados de noviembre.

El Pisa, que empezó el partido en la última posición, sube provisionalmente ahora al 18º lugar, con 4 puntos.

El sábado, el choque Nápoles-Inter adquiere todavía más relevancia porque estará en juego el liderato.

Para los napolitanos el partido es especialmente importante porque atraviesan un momento muy complicado, con tres derrotas en sus cinco últimos partidos, la última de ellas un doloroso 6-2 recibido ante el PSV Eindhoven el martes de esta semana en la Liga de Campeones.

El Inter, por su parte, lleva siete victorias seguidas, teniendo en cuenta todas las competiciones, por lo que su dinámica es muy diferente.

jr/dr/ag