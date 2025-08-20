Milan: Entrenamiento con visita de Gattuso

Gattuso, que brilló como jugador del Milan y fue DT del equipo rojinegro entre 2017 y 2019, arribó al centro deportivo de Milanello con sus colaboradores Luigi Riccio y Leonardo Bonucci además de Gianluigi Buffon, responsable de la delegación de la "azzurra".

El DT de 47 años, reemplazante de Luciano Spalletti, ganó dos títulos de la Champions League, dos de la Supercopa de Europa, uno del Mundial de Clubes, dos de la Serie A, dos de la Supercopa de Italia y uno de la Copa Italia.

El director deportivo del Milan, el albanés Igli Tare, y el manager del club rojinegro, Alberto Marangon, recibieron a Gattuso, quien conversó con el DT Massimiliano Allegri antes del entrenamiento del día del equipo que el sábado 23 recibirá al ascendido Cremonese por la primera fecha de la edición 2025-26 de la Serie A.

Gattuso, que ya visitó los entrenamientos de Roma, Juventus, Inter, Cagliari, Bologna, Lazio, Sassuolo, Udinese y Atalanta, debutará el 5 de septiembre, cuando Italia recibirá a Estonia, mientras que tres días después la "azzurra" visitará a Israel en Debrecen por las fechas 5 y 6, respectivamente, del Grupo I de las Eliminatorias europeas al Mundial 2026. (ANSA).