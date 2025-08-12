Milan: Es mi turno, Estupiñán

“Todos sabemos que Theo Hernández es un jugador excelente con un pie muy fino: ha dejado huella aquí. Quiero felicitarlo. Ahora me toca a mí, estoy muy feliz y con muchas ganas de jugar por ese sector”, afirmó Estupiñán sobre su colega francés, quien pasó al Al-Hilal de Arabia Saudita.

“Trabajaré duro para demostrarles a todos que estoy devolviendo al Milan la confianza que han depositado en mí”, agregó Estupiñán, de 27 años y por cuyo pase el club rojinegro pagó 19 millones de euros al Brighton & Hove Albion.

“Tengo muchas ganas de hacer feliz a la afición. Intentaré trabajar al máximo. Tengo muchas ganas de ganar tantos títulos como sea posible con Milan, y ése es uno de mis objetivos”, aseguró en rueda de prensa el lateral izquierdo ecuatoriano, que usará el número 2.

“Una de mis características es que defiendo, pero a la vez subo y ataco: me gusta interactuar con los mediocampistas y los delanteros. De momento, sigo lo que dice el DT. Si jugamos con cuatro, puedo subir e interactuar con los delanteros, pero también puedo jugar con una defensa de tres”, aclaró sobre las indicaciones de Massimiliano Allegri.

Estupiñán firmó hasta el 30 de junio de 2030, mientras que Terracciano, de 35 años, acordó un contrato hasta 2026 con opción a una temporada más tras haber quedado libre de Fiorentina.

“Nunca pensé en fichar por Milan hasta que se materializó la posibilidad. Todos quieren unirse a un gran equipo. Es un orgullo estar aquí, es la culminación de un viaje que comenzó hace muchos años”, destacó Terracciano, que debutó con el equipo rojinegro durante la gira de pretemporada por Australia al igual que Estupiñán.

“El impacto con la afición rojinegra fue incluso mejor de lo que esperaba. Tuve un impacto significativo en el extranjero hasta ahora, ver a tantos aficionados del Milan fue increíble. Estoy deseando ver a la afición en San Siro contra Bari”, resaltó el arquero en alusión al duelo del domingo 17 contra el equipo de la Serie B por 32avos de final de la Copa Italia.

Otra buena noticia para Allegri es que Milan selló la incorporación de De Winter, de 23 años y quien firmó hasta junio de 2030 para reemplazar al alemán Malick Thiaw, quien pasó al Newcastle a cambio de 38 millones de euros más otros 4 millones de euros en bonus. (ANSA).