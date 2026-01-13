Milan: Fullkrug ausente contra Como

Milan informó que Fullkrug, arribado durante el libro de pases del invierno europeo procedente del West Ham, se rompió la falange de un dedo de uno de sus pies en el partido disputado el pasado domingo 11 en Florencia.

Un comunicado del Milan refiere que se trata de una fractura incompleta de los huesos pequeños de uno de los pies de Fullkrug, quien también corre riesgo del partido que Milan jugará el domingo 18 como local ante Lecce por la fecha 21 de la Serie A.

Milan marcha en el segundo puesto de la Serie A con 40 puntos, tres menos que el líder Inter y uno más que Napoli, Juventus y Roma, los otros equipos que también pelean por el "Scudetto".

El partido entre Milan y Parma por la fecha 16 debió ser postergado por el viaje del equipo rojinegro a Arabia Saudita, donde participó de la Supercopa de Italia 2025 con Napoli, Inter y Bologna.

Marco Guida fue designado para dirigir el partido que Milan jugará en campo del Como, sexto con 34 puntos, en el estadio Giuseppe Sinigaglia, donde Alessandro Lo Cicero y Daisuke Yoshikawa serán los asistentes, mientras que Luca Pairetto y Daniele Doveri estará a cargo del CAR con el respaldo de Aleandro Di Paolo. (ANSA).