Milan: Fullkrug superó la revisión médica

Fullkrug, de 32 años, arribó en la víspera a Italia y hoy se sometió a los estudios médicos de rigor en la clínica La Madonnina antes de firmar su contrato con Milan, que según la prensa local acordó con West Ham su incorporación en el libro de pases del invierno europeo con la fórmula del préstamo sin cargo con opción de compra.

Sin embargo, Fullkrug deberá esperar al día de la apertura oficial del libro de pases del invierno europeo para convertirse en nuevo jugador del Milan, que marcha en el segundo puesto de la Serie A, en cuya fecha 18 visitará al Cagliari, un duelo previsto el 2 de enero de 2026 en el que el delantero alemán podrá ser tenido en cuenta.

El DT Massimiliano Allegri había revelado antes de la derrota por 2-0 contra Napoli por la primera semifinal de la Supercopa de Italia 2025 que el delantero mexicano Santiago Giménez sería operado en su tobillo derecho.

Giménez, de 24 años, se sometió a una artroscopia en Ámsterdam y precisará al menos dos meses antes de regresar a las canchas, motivo por el cual Allegri pidió la contratación de un delantero y la directiva respondió con la tratativa por Fullkrug.

El delantero alemán solo marcó 3 goles en los 29 partidos que disputó con West Ham, al cual arribó en la temporada 2024-25 procedente del Borussia Dortmund a cambio de 26 millones de euros más otros 4 millones de bonus. (ANSA).