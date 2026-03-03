Milan: Gabbia inactivo por un mes

Un comunicado emitido por Milan refiere que Gabbia realizó "una consulta con los doctores Ernest Schilders y Rowena Johnson en Mayo Clinic Healthcare en Londres" tras haber sentido una molestia antes de la derrota por 1-0 como local contra Parma por la fecha 26 de la Serie A.

"Se decidió operarlo para resolver la hernia inguinal. La operación, realizada por el propio Schilders en presencia del doctor Mazzoni, fue todo un éxito. Matteo se encuentra bien y regresará a Italia mañana para comenzar la fisioterapia. El tiempo de recuperación es de aproximadamente un mes", completa la nota del Milan.

El equipo rojinegro del DT Massimiliano Allegri suma 57 puntos y el domingo 8 recibirá al Inter (67) en una nueva edición del "Derby della Madonnina" correspondiente a la fecha 28 de la Serie A. (ANSA).